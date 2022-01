Langläufer und Skater nutzen winterliches Sportwetter

Die sonnigen Tage mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt haben der Loipe oberhalb von Veringenstadt stark zugesetzt. Allerdings haben auch am Wochenende viele Freunde des Langlaufsports die Gelegenheit genutzt, sich bei bestem Wetter an der frischen Luft sportlich zu betätigen.

Schon in Sichtweite des Inneringer Kirchturmes ist auf der Hochebene zwischen den Buchhöfen und der Veringer Hütte eine Loipe für Skater gespurt, die auch an diesem Wochenende noch gut besucht war.

Zwar ist durch das Abschmelzen der oberen Schneedecke in den vergangenen Tagen die Loipe nicht mehr im Bestzustand und auch nicht mehr in voller Länge befahrbar, dennoch waren auch am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein schon am Vormittag Skaterfans auf der Strecke unterwegs.

Die Streckenführung weist keine extremen Steigungen auf und ist daher auch für Anfänger ideal. Das wintersportliche Areal liegt idyllisch und ermöglicht entlang von Hecken und Waldrändern immer wieder Ausblicke in die umgebende Alblandschaft.

Bleibt zu hoffen, dass es bald wieder Nachschub in Form von Schnee aus den Wolken gibt, damit die Betreuer der Skaterstrecke die Loipe wieder in voller Länge spuren können.