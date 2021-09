Langjährigen Ausbilder der Feuerwehren geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erster Polizeihauptkommissar Martin Fluck vom Polizeipräsidium Ravensburg wurde am Freitag, 17. September 2021, vom Bodenseekreis für seine über 20-jährige Tätigkeit in der Ausbildung der Maschinisten für Feuerwehrfahrzeuge mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehren des Bodenseekreises in Gold ausgezeichnet.

Stellvertretender Kreisbrandmeister Dagobert Heß überreichte dem Polizeibeamten, der in seiner Haupttätigkeit im Polizeipräsidium im Bereich „Zentrale Dienste“ beschäftigt ist, am Feuerwehrhaus Meersburg diese Auszeichnung mit Dank und Anerkennung und würdigte Flucks Wirken in über 40 Ausbildungslehrgängen, bei denen er den zukünftigen Führern von Feuerwehrfahrzeugen die rechtlichen Grundlagen rund um das Fahren mit Blaulicht und Martinshorn beigebracht hat. Heß hob die sehr gute Zusammenarbeit über Jahre hervor und Flucks Fähigkeit, ein eigentlich recht trockenes Thema, den Feuerwehrleuten sehr eingängig und kurzweilig beibringen zu können. Immerhin habe es seit der Übernahme des polizeilichen Ausbildungsanteils durch Martin Fluck, auch keinen schweren Unfall mit einem Feuerwehrauto im Bodenseekreis gegeben, so Heß.

Ebenfalls bei der Verleihung anwesend war Polizeidirektor Jörg Frey, Leiter des Stabsbereichs Einsatz im Führungs- und Einsatzstab beim Polizeipräsidium Ravensburg, der, wie er sagte, auch gerne weiter diese Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr in der Ausbildung unterstützen wird.

Die Ausbildung der Maschinisten findet für die Feuerwehren im Bodenseekreis seit 1977 zentral am Standort der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg statt und wird durch die Kreisausbilder durchgeführt. Derzeit läuft ein Lehrgang, der am Samstag 25. September 2021 abgeschlossen wird.