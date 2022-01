Langjährige Mitarbeiter der Stadtgärtnerei verabschiedet

Die Stadt Leutkirch hat zum Jahresende 2021 zwei langjährige Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in den Ruhestand verabschiedet. Alois Schöllhorn war als gelernter Gärtner seit 1986 in der Stadtgärtnerei beschäftigt und davon 15 Jahre als stellvertretender Leiter dort tätig. Zudem hat er viele Jahre den Bauhof im städtischen Personalrat vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Roland Moosherr war seit dem Jahr 2000 in der Stadtgärtnerei beschäftigt. Beide traten nun, nach zusammen 56 Jahren für die Stadt Leutkirch, ihren wohlverdienten Ruhestand an. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Bauhofleiter Peter Feuerstein und Heinrich Moser, Leiter der Stadtgärtnerei, verabschiedeten die beiden langjährigen Mitarbeiter und überreichten zum Abschied und Dank unter anderem Leutkirch-Gutscheine, ein Biertragerl und ein Leutkirch-Buch.