Langes Durchhaltevermögen hat sich ausgezeichnet

Die Zeltfeste in der Raumschaft Oberschwaben sind seltener geworden. Dies vor allem dadurch, dass viele Vereine einen großen Aufwand betrieben und am Ende hat sich der Aufwand nicht in der Kasse niedergeschlagen. Der Musikverein Moosheim-Tissen aber blieb standhaft und lud am zweiten Juniwochenende wieder zum traditionellen Sommerfest in sein Zelt am Nonnenbach nach Moosheim ein. Und das hat sich gelohnt. An allen vier Tagen konnten sich die Verantwortlichen darüber freuen, dass das Zelt einen ungeahnten Besucherandrang hatte. Ob es das gut sortierte Programm war, das Jung und Alt entgegen kam oder der Wunsch von vielen, einfach mal wieder gemeinsam zu festen und sich mal wieder bei Musik in froher Runde zu treffen, sei dahingestellt. Der Musikverein traf einfach mal wieder ins Schwarze und man kann nur froh darüber sein, dass in der Region ein solches viertägiges Sommerfest überhaupt noch statt findet. „Es ist einfach alles super gelaufen. Klar, manchmal waren wir durch den Besucherandrang etwas überfordert, aber besser so, als umgekehrt“, resümiert Patrick Herrmann, der seinen Chef Andreas Fluhr beim diesjährigen Sommerfest vertreten musste. Angefangen am Freitag, wo DJ Beats (Manuel Riegger) auflegte. Hier konnte die dreifache Anzahl an Partybesuchern verzeichnet werden, als in früheren Jahren. Für Insider und eingefleischte Liebhaber der böhmisch-mährischen Klänge natürlich am Samstag ein Highlight. Wilfried Rösch und seine böhmischen Freunde hatten vor allem ihre Anhänger mobilisiert und sie wurden nicht enttäuscht. „Der Name bürgt für Qualität“. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag mit Dekan Peter Müller dann der Start zum „Tag der Blasmusik“. Angefangen mit dem Musikverein Altheim bei Schemmerhofen beim Frühschoppenkonzert über die Musikkapelle Altshausen unter der Leitung von Florian Strobel. Sie hatten als Highlight noch die Saulgauer Pipers zum gemeinsamen Spiel eingeladen. Von wegen dann leeres Zelt am Nachmittag. Der Musikverein Marbach spielte fast drei Stunden lang und wenn der Dirigent (Anton Merkle) auch noch gut singen kann, ist beste Unterhaltung vorprogrammiert. Am Montag Abend war das Zelt wieder proppenvoll und die Egerländer Musikanten aus Ochsenhausen hatten so eine Stimmung vor solch einem Publikum noch nie erlebt. „Wir sind einfach happy“, mehr konnte Patrick Herrmann zu diesem Sommerfest nicht sagen.