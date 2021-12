„Langer Weg“ von Steinach nach Möllenbronn ist passierbar

„Nach dem Löhleweg treffen wir uns am Langen Weg“: So begrüßte der Bad Waldseer Bürgermeister Matthias Henne die Anwesenden zur symbolischen Wiedereröffnung der sanierten Strecke von Steinach nach Möllenbronn. Wo der Spatenstich im August noch unter sommerlichen Temperaturen mit dem ein oder anderen Mückenstich stattfand, trafen sich die Verantwortlichen am vergangenen Montag bei nasskaltem Wetter, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Ab sofort können die Verkehrsteilnehmer die eröffnete Strecke wieder passieren: Egal ob Fahrradfahrer, Autofahrer, Anwohner oder auch Spaziergänger – alle profitieren von der Sanierung des 1,5 Kilometer langen Gemeindeverbindungsweges

Die Grundsanierung sei notwendig gewesen, da die Strecke, die auf einem Torfdamm liegt, durch die große Trockenheit der vergangenen Jahre so uneben und rissig geworden ist, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben gewesen sei.

Die Bauzeit hatte sich geringfügig verlängert, da der zum Teil torfige Untergrund mit zusätzlichen Bindemitteln standfester gemacht werden musste, was eine längere Ruhezeit nach sich zog. Trotz des benötigten Mehreinbaus der zusätzlichen Bindemittel belaufen sich die Baukosten des Projektes auf rund 300 000 Euro. Damit liegen die Kosten deutlich unter dem vom Ausschuss für Umwelt und Technik genehmigten Betrag in Höhe von 450 000 Euro. Witterungsbedingt werden im Frühjahr 2022 die Bankette noch nachgebessert sowie die Humusarbeiten erfolgen.

„Wir können heute nach einer gerade mal fünfmonatigen Sperrung das symbolische Band zur Freude und Erleichterung aller betroffenen Bürgerinnen und Bürger durchschneiden. Ich bedanke mich ganz persönlich bei allen Beteiligten“, freute sich Bürgermeister Henne bei der Freigabe.

Zugleich betonte er, dass „durch die Sanierung des Weges wieder eine attraktive und angenehm befahrbare Strecke durch das Steinacher Ried nach Möllenbronn geschaffen wurde und der erneuerte Verbindungsweg zu einem erhöhten Freizeitwert für alle Verkehrsteilnehmer beiträgt“.