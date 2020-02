Es wurde wieder einmal viel aufgedeckt beim Bürgerball in Langenhart. Dafür sorgte mir seiner launigen Art der Elferrat. Das Ortsgeschehen wurde durchleuchtet und immer wieder kam als Treffpunkt die Agip-Tankstelle ins Gespräch. Doch die Genannten nahmen es mit Humor auf, ebenso das närrische Publikum im vollen Gemeindesaal.

Obligatorisch gilt in Langenhart, dass das Narrenelternpaar, Carolin I. und Günther II., mit dem gesamten Elfer auf der Bühne eintrifft. In lustigen Worten erinnerte der Narrenvater wie er das große Los als Narrenvater bereits schon am 11.11. gezogen hatte. „Nur einer kann gewinnen“ mit Carolin I., die er als zukünftige Narrenmutter schließlich überzeugen konnte, was ihm auch stürmischen Beifall einbrachte. Doch auch Carolin I. war kein Neuling was die Fasnet betrifft und erinnerte mit einigen lustigen Anekdoten, die mit Beifall bedacht wurden, um die Werbung und das Geschehen das von Günther bis zum endgültigen Ja-Sagen ausging. Sie wusste auch gleich Bescheid, was sie in gereimter Form vorbrachte, dass beim Narrenwagenaufbau des Elferrates keine K.o.-Tropfen im Spiel waren, sondern einige andere Tropfen zu viel der Auslöser waren.

Die Jugendgruppe sorgte für einen flotten Tanz, von dem das Publikum mit Beifall eine Zugabe verlangte. Mit Trommelwirbel kündigte sich der Fanfarenzug im der Halle an und sorgte für die fastnächtliche Stimmung im Saal, die bereits mit Schunkellieder vom Alleinunterhalter Günther Hafner aus Leibertingen aufgefordert wurden, der mit Musik und Gesang für einen fröhlichen Abend sorgte. Das Vorstandteam Volker Bücheler und Christopher Kapfinger vom Ledigenverein führten so manches lustiges Zwiegespräch, wo auch die sogenannte Mafia-Hütte und der Übergang zum neuen Ortsvorsteher in Verbindung stand. Zwielichtig wie man vermutete, doch es wurde nichts daraus, sondern ein Fasnets-Sketch – der einfach zum Bürgerball im Dorf gehört.