Langenenslinger Sternsinger besuchen Landrat

Eine Sternsingergruppe aus Langenenslingen hat Landrat Dr. Heiko Schmid am Dienstag im Landratsamt empfangen.

Die Sternsinger brachten am Haupteingang des Landratsamts sowie an der Tür zum Sitzungssaal des Kreistags den Segen „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) an. „Das ist ein Wunsch, der gerade einer Behörde gut ansteht. Denn hier gehen jeden Tag hunderte Menschen ein und aus. Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anliegen vortragen. Und für ein gutes, offenes Miteinander ist der Segen von oben eine große Hilfe“, so der Landrat. Die Gruppe wurde begleitet vom stellvertretenden Dekan Klaus Sanke, Chris Schlecht vom Katholischen Jugendreferat und Dekanatsreferent Robert Gerner. Landrat Schmid erinnerte daran, dass Sternsingen die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder in Europa darstellt. Sie steht unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“. Dafür lohne es sich, so der Landrat, sich einzusetzen und Spenden für Kinderprojekte weltweit zu sammeln. Pandemiebedingt war die Umsetzung der Aktion vor Ort nicht immer ganz leicht. Stellvertretend für alle Sternsinger, die in den vergangenen Tagen im gesamten Landkreis unterwegs waren, bedankte er sich bei der Langenenslinger Gruppe und warf einen Scheck in die Spendendose.