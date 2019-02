Langenargen schwimmt

Langenargen - Zwölf-Stunden-Tage, Einsatz an Wochenenden, Halli Galli von morgens bis abends: Die Arbeit in einem Strandbad ist in der Hauptsaison schwer.

Dazu kommt ein Verdienst, der nicht reich macht, in einer Region, in der Wohnen arm machen kann. Kein Wunder, dass Fachangestellte für Bäderbetriebe kaum zu finden sind. In dieser Situation eine Fachfirma ins Boot zu holen, ist besser, als ein Bad zu schließen. Im Idealfall schwimmt in Langenargen im Sommer nicht mehr die Verwaltung, sondern nur noch die Bevölkerung.