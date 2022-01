Lange Reise zum Schlusslicht: Sportfreunde Friedrichshafen wollen sich Luft verschaffen

Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen steigen an diesem Samstag in die wieder aufgenommene Bundesligasaison ein. Ihr erstes Pflichtspiel nach der Verlegung der letzten drei Partien bestreiten sie auswärts beim Tabellenletzten Kleeblatt Berlin. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

Ausgetragen werden darf die Begegnung allerdings nicht in der Hauptstadt. „Die Berliner können aufgrund der Zulassungsbestimmungen für die Bundesliga nicht auf ihrer Heimbahn an der Försterei spielen, sondern müssen in das brandenburgische Seelow ausweichen“, berichten die Sportfreunde in ihrer Mitteilung. „So steht uns eine Reise von über 800 Kilometer bevor.“

Zusätzliche Trainingseinheit

Für die Häfler ist das ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt – dafür hat sich der Tabellensiebte intensiv vorbereitet. Nachdem die Partie gegen Zerbst wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt wurde, waren die Häfler „nicht untätig“, wie sie in ihrer Mitteilung skizzieren: „Wir haben das freie Wochenende für eine zusätzliche Trainingseinheit auf heimischer Anlage genutzt.“ Die Spieler hätten einen guten Eindruck gemacht, sodass die Häfler am Freitagnachmittag mit Optimismus in Richtung Seelow aufgebrochen sind.

Die Berliner haben ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr schon absolviert: Gegen den Dritten Victoria Bamberg gab es eine 2:6-Niederlage. Generell haben die Hauptstädter in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt – das spricht für eine sehr machbare Aufgabe. „Das Spiel wird aber kein Selbstläufer. Das zeigte schon das Hinspiel, das wir auf eigener Anlage knapp mit 5:3 entscheiden konnten“, so die Sportfreunde. „Hinzu kommt, dass die Seelower Anlage für uns Neuland ist und bereits einige Topspieler der Bundesliga ihre Probleme auf dieser Anlage hatten.“ Nichtsdestotrotz wollen die Häfler diese Hürde auf jeden Fall überwinden und sich so im Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffen.