Lang ersehnt: „Ja, ich mache es“

„Ja, ich mache es.“ So ist es am Freitagvormittag auf den Programm-Kärtchen gestanden zur Amtseinsetzung von Angelika Hahn als Schulleiterin in Langentrog. Dahinter steckt ein Prozess an Gedanken, Gesprächen und Überlegungen, ehe dieses „ja, ich mache es“ feststand. Schließlich hat Angelika Hahn die Eduard-Mörike-Schule seit dem Wechsel von Harald Kordes nach Brochenzell kommissarisch geleitet – also seit dem Schuljahr 2012/13.

Bei der gestrigen Feier im Mehrzweckraum der Schule stets spürbar: Angelika Hahns Zusage ist von Schülern, Kollegium, Gemeinde, Partnern im Ort und vom Schulamt zutiefst begrüßt worden. „Eine extreme Vernetzungsfunktion“ machte denn auch Bürgermeister Andreas Schmid an dieser Leitungsstelle fest, nachdem zuvor Lothar Derkorn fürs Kollegium die Begrüßung inne hatte.

Zur Besonderheit der Schule in Liebenau/Langentrog zählt auch, dass sie relativ klein ist (knapp 40 Kinder in drei Klassen, inklusive Außenklasse). Wichtig in dem Zusammenhang: das Bekenntnis zum Standort. „Wir wollen die Grundschule in Liebenau so lange wie möglich sichern“, lautete das „klare Votum“, das der Schultes weiter gab. Es gebe keine Überlegungen, die Schule zu schließen. Wohl aber sei an eine „Dach-Situation“ für Schule und Kindergarten gedacht – hier befinde man sich in der Analysephase.

Und an die Adresse von Angelika Hahn gerichtet: „Sie haben für diese Herausforderung das, was es braucht“ – wobei Andreas Schmid „Geduld und Herzblut“ hervor hob.

An die Gratulationen des katholischen Schuldekans Josef Fussenegger und des Obereschacher Pfarrers Gunnar Sohl schloss sich ein mitreißender Rap des Kollegiums an, den die Schüler mit „Zugabe“-Rufen quittieren. Sein Refrain: „Eine Leitung, eine Leitung hat die Schule jetzt. Eine Leitung, eine Leitung, die so richtig fetzt.“

Seitens der Meckenbeurer Schulleiter lobte Andrea Rist (Kehlen), dass Angelika Hahn sich voll eingebracht und jetzt schon Spuren hinterlassen habe. Wozu durchaus passte, dass die aktuell anstehenden Punkte, wie individuelle Förderung, Inklusion oder Gemeinschaftsschule, in Langentrog bereits umgesetzt würden – sei es mit jahrgangsgemischten Lerngruppen, den Kooperationsklassen oder weil „Grundschulen die Gemeinschaftsschulen schlechthin“ seien – auch ohne Antrag.

Neben den Liedern hatten die Kinder ein Bilderbuch mit Wünschen erstellt, die sie auch persönlich vortrugen. „Ich wünsche dir viele Schulkinder für unsere kleine Schule“ tauchte da ebenso auf wie „ich wünsche dir starke Nerven“ oder „ich wünsche dir viele freundliche Eltern.“ Für diese respektive den Elternbeirat sagte Angelika Panasiuk als Vorsitzende: „Wir freuen uns riesig auf eine gute Zusammenarbeit.“

Gratulationen hielt auch Josef Biegger parat – dies in Vertretung seiner Tochter für den Förderverein der Schule und das Fasnetskomitee. Erfreut zeigte er sich, „dass Angelika Hahn mit der Fasnet etwas am Hut hat“ und bereits deren 66-Jähriges anno 2019 gegenwärtig hat.