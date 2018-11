Landwirtschaftsamt informiert über Düngeverordnung

In vier Veranstaltungen im November und Dezember informiert das Landwirtschaftsamt über die 2017 in Kraft getretene Düngeverordnung. Dabei berichten die Mitarbeiter laut der Ankündigung unter anderem über erste Erfahrungen mit der vorgeschriebenen Düngebedarfsberechnung. Weiteres Thema ist die neue plausibilisierte Feld-Stall-Bilanz, die die bisherige jährliche Nährstoffbilanz ablöst. Außerdem erhalten die Teilnehmer hilfreiche Informationen zur Vorgehensweise bei der Erstellung einer Stoffstrombilanz. Die Veranstaltungen finden statt am Mittwoch, 21. November, im Gasthaus Kreuz in Wilhelmsdorf-Pfrungen, am Mittwoch, 28. November, im Gasthaus Adler in Leutkirch-Ausnang, am Montag, 3. Dezember, im Gasthaus Adler in Bad Waldsee-Gaisbeuren und am Donnerstag, 6. Dezember, im Gasthaus Frohsinn in Horgenzell-Wolketsweiler. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.