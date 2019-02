Landwirtschaftsamt informiert über Antragsprogramm

Das Landwirtschaftsamt informiert in acht Abendveranstaltungen über das Gemeinsame Antragsverfahren 2019 und das Antragsprogramm FIONA. Das berichtet das Landratsamt in einer Mitteilung.

Besonderes Augenmerk wird auf folgende Punkte gelegt: grafische Beantragung der Flächen über FIONA, erforderliche Schritte bei der Umwandlung von Dauergrünland, Bewirtschaftungsalternativen für Gewässerrandstreifen, Integration von Blühstreifen, Brachen und Ähnlichem in den gemeinsamen Antrag sowie sonstige Änderungen und Neuerungen im Antrag 2019. Außerdem beantwortet das Landwirtschaftsamt auch Fragen zum Gemeinsamen Antrag.

Die Informationsabende finden jeweils um 20 Uhr an folgenden Terminen statt: Dienstag, 19. Februar im Gasthaus „Adler“ in Hauerz; Mittwoch, 20. Februar im Gasthof „Ochsen“ in Pfärrich; Donnerstag, 21. Februar, in der Dorfhalle Urlau; Montag, 25. Februar, im Gasthaus „Kreuz“ in Bad Waldsee-Mattenhaus; Mittwoch, 27. Februar, im Gasthof „Ochsen“ in Kisslegg; Donnerstag, 7. März, im Gasthaus „Hasen“ in Berg; Dienstag, 12. März, im Gasthaus „Silberdistel“ in Christazhofen; Donnerstag, 14. März, im Gasthaus „Goldenes Kreuz“ in Pfrungen.