Landwirtschaftliche Aussteller für Landkreispavillon in Überlingen gesucht

Auf der Landesgartenschau in Überlingen finden am 17. und 18. Juli im Landkreispavillon die Thementage „Vielfalt und Genuss im Bodenseekreis“ statt. Hierfür sucht das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis noch Akteure aus dem Landkreis, die sich und ihre landwirtschaftlichen Produkte an den Thementagen präsentieren wollen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Thementage bieten laut Pressemitteilung die Möglichkeit, den Bodenseekreis und seine Landwirtschaft auf der Landesgartenschau zu präsentieren. Landwirtinnen und Landwirte aus dem Bodenseekreis, die ihre Produkte und landwirtschaftliche Produktion im Landkreispavillon vorstellen wollen, können sich bis zum 23. Juni unter landwirtschaftsamt@bodenseekreis.de oder unter Tel. 07541 204-5784 melden, um mögliche Beiträge zu besprechen.