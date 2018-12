Landwirte wollen über Meßkircher Glyphosatverbot reden

Zahlreiche Mitglieder des Kreisverbandes des BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) sowie der Geschäftsstellen aus Freiburg und Stockach und verschiedene Gäste haben sich im Saal des Gasthauses Hecht in Orsingen versammelt. Der Vorstand war neu zu wählen.

Franz Käppeler musste sein Amt als Kreisverbandsvorsitzender Stockach (seit 1998) und demnächst auch als Vizepräsident des BLHV (seit 2003) nach Satzungsregeln altershalber abgeben. Für seine direkte Art, seine Kompetenz und Engagement ist er bekannt und geschätzt. Zahlreiche Ämter und Aufgaben übernahm Käppeler. Käppeler bedankte sich bei zahlreichen Weggefährten. Franz Käppeler wird im Rahmen der Landesversammlung im März 2019 geehrt.

Die Bezirksgeschäftsstelle Stockach betreut mit 20 Beschäftigten 2511 Mitglieder, sagte Holger Stich in seinem Bericht über die Arbeit und Arbeitsgebiete sowie Geldmittel. Übersichten über aktuelle Daten seien mit dem neuen Mitgliederprogramm nun schnell zu ermitteln. Der leichte Mitgliederschwund sei auf Todesfälle zurückzuführen.

Für die ehemalige Landwirtschaftsschule Meßkirch ist eine Grunddienstbarkeit für den BLHV eingetragen. Darauf verzichtet der BLHV für vertragliche Zusagen auf unbegrenzte Zeit. Monatliche Sprechtage können im Rathaus oder Bürgerbüro abgehalten werden. Zusätzlich können alle Veranstaltungen des BLHV, der Landfrauen, Senioren und befreundeten Organisationen im Dorfgemeinschaftshaus Heudorf kostenlos abgehalten werden.

Zur relativ neuen Datenschutzgrundverordnung empfahl Stich, man möge seine Homepage darauf untersuchen, ob sie im Einklang mit der DSGVO stehe, damit keine Abmahnverfahren kommen.

Zur Fauna-Flora-Habit-Richtlinie (FFH) gibt es einen Hofstellenerlass. Danach können Vorhaben für Hofstellen im FFH-Gebiet künftig auf dem kleinen Dienstweg von der unteren Naturschutzbehörde (UNB) kostenlos geprüft werden.

Zum Thema Dürreschäden wurde darauf hingewiesen, dass es hier um Bundeshilfen geht. Die Anträge sind wegen höheren Auflagen schwieriger zu stellen, als es bei den Landeshilfen von Baden-Württemberg für Obstbauern wegen Frostschäden war. Es sind die gesamten persönlichen Vermögensverhältnisse offenzulegen. Stich stellte in Frage, ob es politisch korrekt sei, dass Geld, was auch für das Alter angespart würde, in den Betrieb gesteckt werden müsste. Gespräche zwischen Landwirtschaft und Naturschutz wurden vom Regierungspräsidium Freiburg organisiert. Zuletzt war der Biber großes Thema, wie man mit größer werdenden Populationen von Bibern umgehen soll. Stich regte an, dass die verschiedenen Kreise sich gegenseitig informieren, was sie ausarbeiten, welche Ideen sie haben.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, ohne Hofabgabe Altersrente zu beziehen. Durch ein neues Gesetz fand eine Systemänderung statt. Eine Beratung wird empfohlen.

Angesprochen wurde der Gemeinderatsbeschluss von Meßkirch, nach dem auf stadteigenen Flächen nur noch Festmist ausgebracht werden darf. Flüssiggülle, Mineraldünger, Herbizide Glyphosat sind dort künftig untersagt. Der BLHV versucht, Gespräche mit der Stadt zu führen.

Neuer Kreisverbandsvorsitzendes BLHV-Kreisverbandes Stockach ist Andreas Deyer (Mühlingen); Stellvertreter sind Bernhard Vögtle (Meßkirch-Langenhart) und Doris Eichkorn (Mühlingen). Als Beisitzer im Vorstand sind gewählt: Markus Traber (Mühlingen), Antonie Schäuble (Nenzingen), Michael Buhl (Stockach-Wahlwies), Lothar Feucht (Nenzingen), Klaus-Dieter Halder (Stetten a.k.M.), Wolfram Fecht jun. (Eigeltingen-Rorgenwies), Martin Senger (Espasingen), Tobias Gauggel (Meßkirch), Erwin Heckler (Sauldorf) und Karl Wachter (Buchheim).