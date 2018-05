Landwirte machen auf spezielle Weise Werbung fürs Alb Air

Sie parken ihre Schlepper samt Anhänger nebeneinander ein. Alle haben andere Farben, doch eines eint: große Werbeplakate zieren die Rückseiten der Anhänger. Landwirt Philipp Ruhland aus Merklingen sowie die Lohnunternehmer Steffen Münz aus Nellingen, Reiner Gienger aus Merklingen und Michael Vogel aus Dornstadt wollen Lust auf das bevorstehende Alb Air in Merklingen machen. Dieses findet am Samstag, 2. Juni, auf dem Festgelände Auf der Kappel am Merklinger Ortseingang statt. Die Organisatoren – die Vereinsgemeinschaft Merklingen – rühren kräftig die Werbetrommel.

Wir fahren diese großen Werbeplakate mit uns, weil wir die Dorfgemeinschaft unterstützen wollen“

sagt Reiner Gienger. Michael Vogel nickt und fügt an: „Es ist ein besonderes Engagement.“ Die Schlepper samt Anhänger gehen in den Regionen Tübingen, Ulm, Göppingen, Neu-Ulm und auf der Alb auf die Strecke. Bei den Ernteeinsätzen sollen die Plakate gut erkennbar sein und auf den Event in Merklingen hinweisen. „Man weiß als Interessierter dann sofort, was los ist und wo was los ist“, zeigt Gienger auf. Für ihn sei es keine Frage gewesen, mitzumachen. Die Festival-Organisatoren seien auf die Landwirte und Lohnunternehmer zugekommen und hätten gefragt. „Wir haben sofort zugesagt“, sagt Steffen Münz.

„Diese Form ist einzigartig“

Bis zum Fest werden die Anhänger bestückt. „Dann wird natürlich auch selbst mitgefeiert“, freut sich Gienger schon. Philipp Ruhland gibt noch einen weiteren Faktor zu bedenken: „Ich habe noch nie gesehen, dass so Werbung für etwas gemacht wird. Diese Form ist schon einzigartig.“

Ein großes Dankeschön kommt von Georg Fink. Der Vorsitzende der Kirchenmusik in Merklingen ist Schriftführer im Team der Vereinsgemeinschaft und freut sich schon auf den 2. Juni, wenn dann zu der Musik der Bands „Die Dorfrocker“ und „Schürzenjäger“ getanzt und gefeiert wird. Die Idee für diese etwas andere Art der Werbeträger sei bei der Organisation des Festivals gekommen.

Und noch etwas haben sich die Organisatoren ausgedacht: Jeder, der einen solchen Anhänger mit dem Werbeplakat für das Alb Air sieht und davon ein Foto auf die Facebook-Seite der Vereinsgemeinschaft Merklingen postet, nimmt an einem Gewinnspiel für Freikarten teil.

Zweite Auflage des Events

Das Alb Air findet nun zum zweiten Mal in Merklingen statt. Die Idee entstand durch den Wunsch, in der Gemeinde eine größere Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die Vereinsgemeinschaft wurde gegründet. Der eingetragene Verein ist seither Organisator des Open-Air-Events. Letztlich seien aber alle Vereine Merklingens mit an Bord, bringen sich ein und das Organisationsteam setze um.

Die Merklinger wollen ein breites Publikum ansprechen und ein Fest für Jung und Alt organisieren. Die Dorfrocker und die Schürzenjäger würden generationenübergreifende Musik bieten. Die Schürzenjäger kommen aus dem Zillertal und reisen als die Urgesteine des Alpenrocks an. Sie haben laut Fink neue aber auch unvergessliche Hits wie „Sierra Madre“ und „Glory Halleluja“ im Gepäck. Die Dorfrocker kommen aus Franken und sind als stimmungsvolle Partyband bekannt. „Beide Bands vereinen Lederhose und E-Gitarre, sind jung, wild und mischen die Stimmungsszene ordentlich auf. Sie verbinden Rockelemente und Volksmusik“, weiß Georg Fink.

Mehr entdecken: SZ verlost Karten fürs Alb Air in Merklingen

Mehr entdecken: Klirrende Sektgläser besiegeln gemeinsamen Weg