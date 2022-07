Landwirte in der Region kämpfen mit Dürre: Wenn die Klimaanlage der Erde ausfällt

Für die meisten Menschen in Deutschland ist Wasser eine Selbstverständlichkeit. Die anhaltende Trockenheit zwischen Eifel und Schwarzwald macht aber bewusst, dass es sich dabei eigentlich um ein wertvolles Gut handelt.

„Örtlich kamen nicht einmal fünf Liter Regen auf den Quadratmeter zusammen. An heißen Tagen ist solch eine geringe Menge direkt wieder verdunstet. Der Tropfen auf dem heißen Stein trifft es hier also ganz gut“, sagt Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von "WetterOnline.de". Einen vergleichbar trockenen Juli habe es in Deutschland zuletzt vor knapp 40 Jahren gegeben.

Um das Video mit der Entwicklung der Dürren in Deutschland zu starten, klicken Sie auf das Bild. Quelle der Karten: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Wie ernst die Lage inzwischen ist, merken seit Dienstag auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Ostalbkreises: Das Landratsamt hat ab sofort die Wasserentnahme in geringen Mengen an allen Gewässern untersagt. Abschnittsweise seien kleine Gewässer stark vom Austrocknen bedroht. Auch an anderen Orten in der Region gilt ein Wasserentnahmeverbot, wie im Bodenseekreis oder im Kreis Ravensburg.

Die Ernteerträge der Landwirte auf der Ostalb sind damit zwar nicht unmittelbar gefährdet, die anhaltende Trockenheit wird aber trotzdem zunehmend zum Problem für den Ackerbau.

„Wir haben keine Möglichkeit zur Bewässerung. Wir sind nur auf das Wasser von oben angewiesen“, sagt Landwirt Ralf Funk aus Göggingen. Der Direktvermarkter baut bei Iggingen-Schönhardt in der Nähe von Schwäbisch Gmünd Kartoffeln an.

Der Ertrag wird deutlich geringer ausfallen. Ralf Funk, Landwirt aus Göggingen

Ein Kilogramm Kartoffeln braucht im weltweiten Durchschnitt etwa 290 Liter Wasser – das sind etwas mehr als zwei Badewannen. Wassermengen, die angesichts der anhaltenden Trockenheit kaum zur Verfügung stehen. „Die Kartoffeln reifen jetzt ab und der Ertrag wird deutlich geringer ausfallen“, erwartet Funk als Konsequenz aus den vergangenen, niederschlagsarmen Wochen.

Pflanzen im Energiesparmodus

Warum die Pflanzen – egal, ob Getreide, Kartoffeln oder Obst und Gemüse – bei Dürre früher reifen, liegt an ihrem Überlebenstrieb. Pflanzen kühlen sich ab, in dem sie Wasserdampf über Spaltöffnungen an der Blattunterseite an ihre Umgebung abgeben – vergleichbar mit dem Schwitzen bei Menschen.

Sind die Böden zu trocken, stößt die Pflanze eine Art Stresshormon aus, das dafür sorgt, dass ihre Öffnungen zur Verdunstung geschlossen bleiben, um das verbleibende Wasser in sich zu behalten.

Die Folge daraus: Die Pflanze verfällt in eine Art Trockenstress. Sie beschränkt ihren Organismus auf lebensnotwendige Aktivitäten und bildet in der Phase nur kleinere Früchte aus. Viele Landwirte stellen diese Notreifung bereits bei ihren Feldfrüchten fest. „Ich gehe davon aus, dass wir die Ernte schon früher einfahren werden können als sonst“, so Funk.

Ähnliche Probleme beim Mais

Hält die Trockenheit in den kommenden zwei Wochen weiter an, könnten auf Maisbauern ähnliche Probleme zukommen, so Hubert Kucher, Vorsitzender des Landesbauernverbandes Heidenheim-Ostalb: „Der Mais bräuchte jetzt Wasser, um die Kolben auszubilden. Fehlt ihm dabei Wasser, bleiben die Kolben und die Körner klein.“

Generell sei Mais im Umgang mit Trockenheit recht widerstandsfähig, so Kucher. In acht bis zehn Tagen sei aber selbst bei dieser Getreideart der Zeitpunkt erreicht, zu dem die ersten Pflanzen zur Notreife ansetzen.

In diesem Fall wären wie bei den Kartoffeln auch beim Mais niedrigere Erträge zu erwarten - mit weitreichenden Folgen: Viehwirte wären zusätzlich auf andere, unter Umständen teurere, Futtermittel angewiesen und auch die Biogashersteller müssten andere organische Verbrennungsstoffe hinzugeben.

Wasserprobleme in Deutschland durch die globale Erwärmung

Deutschland kannte bisher kaum Wassermangel. Doch die Daten des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums zeigen, dass Dürre seit mehreren Jahren ein ernsthaftes Problem im Land darstellt. An vielen Orten sind die Böden im Sommer außergewöhnlich stark ausgetrocknet. Vor dem Hintergrund der Klimakrise dürfte dies zur neuen Normalität in Deutschland dazugehören.

Quelle: UFZ-Dürremonitor/Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Friedrich Boeing

Das liegt nicht nur an fehlendem Niederschlag, das ist nur eine von vier Stationen des Wasserkreislaufs der Erde. Wasser sickert im Boden ein und wird dort als Grundwasser gespeichert, fließt über Flüsse ins Meer und in Seen ab und wird über Wasser- und Bodenflächen sowie von Pflanzen und Tieren verdunstet.

Durch die Erwärmung verdunstet in Deutschland aber heute mehr Wasser, das dann dem Boden und den Pflanzen fehlt. Die Pflanzen entziehen zudem dem Boden mehr Wasser und bilden tiefere Wurzeln, der Grundwasserspiegel senkt sich – auch weil das Wasser bei Starkregen kaum noch in den Boden eindringt, sondern abfließt. Eine im März veröffentlichte Studie von Karlsruher Forschern zeigt, dass sich die Grundwasserspiegel in Deutschland durch den Klimawandel in Zukunft senken werden - es drohen Ernteausfälle und Niedrigstände in Gewässern.

Kaum Mittel gegen ein großes Problem

Landwirte wie Ralf Funk oder auch Jürgen Maurer, der dem Ackerbauausschuss des Landesbauernverbands Baden-Württemberg vorsitzt, haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, das Austrocknen ihrer landwirtschaftlichen Flächen aufzuhalten.

„Man kann nicht alles über Technologie regeln, wenn man mit und in der Natur arbeitet“, so Maurer. Der 48-Jährige hat einen landwirtschaftlichen Betrieb im Hohenlohekreis mit konventionellem Ackerbau, Legehennenhaltung und Schweinezucht.

Wegen der verfrühten Ernte rechnet der Landwirt beim Weizenanbau in diesem Jahr mit Ertragsverlusten von zehn bis 20 Prozent. Diese Mengen fehlen auch anderen Industriezweigen, wie zum Beispiel der Nahrungs- oder Futtermittelherstellung.

Möglichkeiten, um die Verdunstung aufzuhalten

Die einzigen Möglichkeiten, mit denen Landwirte übermäßiger Verdunstung entgegenwirken können, sind seiner Ansicht nach eine zeitnahe Bearbeitung der Ackeroberfläche nach der Ernte, um feinen Poren im Boden, durch die Wasser austreten kann, zu verschließen.

Außerdem empfiehlt Maurer die Saat von Zwischenfrüchten wie Senf, Sommerraps oder Klee, sowie das Düngen mit Pflanzenresten, durch die der Boden mit Humus angereichert wird. „Dieses organische Material hat nachher die Wirkung wie ein Schwamm“, erklärt Maurer im Gespräch mit Schwäbische.de.

Ergänzend dazu schlägt Hubert Kucher vor, dass künftig für die Bewirtschaftung der Felder auch Speichermöglichkeiten geschaffen werden könnten, in denen sich Wasser staut und somit die Bewässerung der Pflanzen sichert.

Zudem müsse auch in den kommenden Jahren die Züchtung der Gewächse überdacht werden: „Damit wir bei Trockenheit Pflanzen haben, die auch mit weniger Wasser auskommen.“

Maurer: Kein Bewässerungsverbot für Obst und Gemüse

Ein großflächiges Bewässerungsverbot für den Obst- und Gemüseanbau hält zumindest Landwirt Jürgen Maurer schon allein in Anbetracht des Krieges in der Ukraine für die falsche Entscheidung.

Lebensmittelverschwendung und hohe Verluste im Einkommen der Obstbauern wären die Folge: „Wir haben mit dem Krieg eine besondere Situation in diesem Jahr. Da sollten wir aufpassen, dass wir die Nahrungsmittel, die wir produziert haben, auch auf den Markt bringen.“

Problem geht über den Ackerbau hinaus

Dass die Pflanzen ihr „Schwitzen“ einstellen und kein Wasser mehr an die Umgebung abgeben, hat aber auch nicht nur Auswirkung auf den Ernteertrag, sondern auch auf das Klima. Denn für diese Verdunstung benötigt die Pflanze Energie, die sie aus der Sonne bezieht. Sie entzieht dafür der Luft Wärme, die sich wiederum dadurch abkühlt. Das Wasser zur Verdunstung saugt die Pflanze mit ihren Wurzeln aus dem Boden.

Diese Verdunstungskälte, die die Pflanzen beim „Schwitzen“ erzeugen, senkt laut dem Bundesverband Boden die Lufttemperatur der Umgebung um bis zu fünf Grad.

Hält die Hitze und die Trockenheit allerdings an, fehlt den Pflanzen Wasser zur Transpiration. Sie ihre können die Umgebung nicht mehr abkühlen, wodurch es noch heißer wird – und die Böden weiter austrocknen. Eine Abwärtsspirale, die sich ohne satte Niederschläge im kommenden Winter nur schwer durchbrechen lässt.