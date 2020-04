Harthausen/Veringenstadt - Es staubt gewaltig als Alexander Dietz und seine Tochter Carla bei strahlendem Sonnenschein in Sichtweite des Hofes am Ortsrand von Harthausen in Richtung Veringenstadt auf dem Acker sind. Er ist gerade dabei mit der am Traktor angehängten Sämaschine französische Berglinsen in die Erde zu bringen und zieht dabei eine Staubwolke hinter sich her.

„Das Frühjahr war bisher einfach viel zu trocken“, sagt Dietz , und so wartet auch er wie viele Landwirte sehnlichst auf Regen, da ansonsten ein weiteres Dürrejahr mit deutlichen Ernteeinbußen folgen könnte, befürchtet er. Den Samen für seine Linsen hat er vom Biohof Schaut aus Wilflingen im Landkreis Biberach bezogen und er bringt ihn gemischt mit Leindotter-Samen auf einer Fläche von etwa zwei Hektar unweit seines Hofes etwa drei bis vier Zentimeter tief in den steinigen Boden.

Karge, kalkhaltige Böden sind ideal für den Linsenanbau auf der Alb, erklärt Dietz und sie waren bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts auch auf der Zollernalb noch gut verbreitet, bis sie danach völlig aus der Mode kamen und gänzlich verschwanden. Linsen benötigen eine Stützfrucht, da sie ansonsten zu flach auf dem Boden blieben und mit dem Mähdrescher nicht zu ernten wären, erläutert der Experte. Deshalb ist sein Saatgut ein Gemisch aus Linsen und Leindotter-Samen, an dem sich später die Linsenranken festhalten können und damit höher wachsen.

Seine Tochter Carla fährt auf dem Traktor gerne mit und hofft zusammen mit ihrem Vater, dass daraus im September viele Linsen geerntet werden können.

Auch der Leindotter bildet Samen, der nach der Trennung von den Linsen gepresst und zu Speiseöl verarbeitet wird. Das Öl soll neben den Ziegenkäseprodukten der Hofkäserei und den Linsen in Bioqualität im Hofladen angeboten werden.

Die Linsen benötigen nach der Aussaat keine weitere Pflege, weder Dünger noch irgendwelche chemischen Spritzmittel, weiß Dietz, und so können auf diesen Flächen viele Ackerwildkräuter gedeihen, die wiederum die Nahrungsgrundlage für Insekten und weitere Tiere in der Feldflur bilden. „Allerdings brauchen auch die Linsen für das Wachstum dringend Wasser und das fehlt in diesem Jahr bisher gewaltig“ , sagt Dietz besorgt, und zeigt in den wolkenlosen Himmel über Harthausen.