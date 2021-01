Landtagswahl: Marion Morcher kandidiert für ÖDP

Friedrichshafen (sz) - Auch zur Landtagswahl 2021 wird die Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP) im Wahlkreis Bodensee wieder zur Wahl antreten. Für die Partei bewirbt sich die 58-jährige Humanwissenschaftlerin Dr. Marion Morcher aus Friedrichshafen, teilt die ÖDP mit. Morcher sitzt seit 2019 für die ÖDP im Häfler Gemeinderat als Teil der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/parteilos und ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss Planen Bauen Umwelt.

Als Geschäftsführerin des BUND-Ortsverbands Friedrichshafen ist sie laut Pressemitteilung mit der baden-württembergischen Problematik in Umweltthemen vertraut. Ihr Engagement gehe aber weit über das Thema Umwelt hinaus. So engagiert sie sich beispielsweise für die Integration von Flüchtlingen und gibt Sprachkurse. Die dabei gewonnenen Erfahrungen, die sie jetzt schon im Integrationsbeirat einbringt, will sie gegebenenfalls künftig auch im Landtag in ihre politische Arbeit einbringen.

Ihre Herzensangelegenheit aber ist der Tierschutz - sei es von Wild- oder Haustieren. Sie fordert ein Verbandsklagerecht für Umwelt– und Tierschutzorganisationen, Kastrationspflicht für freilaufende Katzen, die Einführung eines Hundeführerscheins, ein Auftrittsverbot von Wildtieren in Zirkussen, „gläserne“ Schlachthöfe mit regelmäßigen Schulungen für das Personal und einen TÜV für die teils veralteten technischen Anlagen, das Verbot von Tiertransporten in die russische Förderation oder arabischen Staaten und ein grundsätzliches Verbot von Feuerwerkskörpern.

Wie alle nicht im Landtag vertretenen Parteien musste die ÖDP auch diesmal wieder zahlreiche Unterschriften von im Wahlkreis wahlberechtigten Bürgern sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Obwohl das Sammeln derzeit ein schwieriges Unterfangen ist, hat die ÖDP die Unterschriften aber beisammen. Geholfen hat hier auch ein von mehreren kleinen Parteien erwirktes Gerichtsurteil, welches das Land Baden-Württemberg zur Absenkung der Anzahl der benötigten Unterschriften um 50 Prozent aufgrund der besonderen Lage aufgrund de rCorona-Pandemie verpflichtet hat.