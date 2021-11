Landschaftsgärtner Peter Staudenmayer aus Westerheim mit neuem Amt

Die Landschaftsgärtner in der Region Donau-Iller haben einen neuen Vorstand gewählt. Unlängst fand die Regionalversammlung der Mitgliedsbetriebe aus der Region Donau-Iller im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL) in Ehingen im Brauhaus Berg statt. Wahlen bildeten einen wichtigen Tagesordnungspunkt

Der bisherige Regionalvorsitzende Eberhard Gall, Firma Donautal aus Griesingen, stand satzungsgemäß nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Jürgen Hegenauer, Firma Hegenauer Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Ulm, der bisherige stellvertretende Regionalvorsitzende, wurde einstimmig zum Regionalvorsitzenden gewählt. Zum neuen Stellvertreter wurde Peter Staudenmayer von der Firma Peter Staudenmayer Garten- und Landschaftsbau aus Westerheim gewählt. Der Ausbildungsbeauftragte der Region Donau-Illler, Thomas Zink, Firma Thomas Zink Garten- und Landschaftsbau aus Staig, wurde im Amt bestätigt. Karl Haas, Firma Karl Haas Gartengestaltung aus Bad Buchau, wurde ebenfalls im Amt des Öffentlichkeitsbeauftragten bestätigt.

Zuversichtlich in die Zukunft gehen

Die Mitgliedsbetriebe der Region Donau-Iller schauen zuversichtlich in die Zukunft, Aufträge gibt es weit bis ins Jahr 2022, war bei der Versammlung zu hören. Dennoch sind einige Herausforderungen zu meistern. Die Zahl der Auszubildenden in der Region ist gut. Die Regionalvorsitzenden streben bei der Ausbildung auch Verbesserungen in den einzelnen Tätigkeitsbereichen an. Doch konnten dieses Jahr einige Kurse und Fortbildungen für die Auszubildenden auf Grund der pandemischen Coronalage nicht abgehalten werden. Der Vorbereitungskurs für die Abschlussprüfung war ein voller Erfolg und nahm den Prüflingen die Angst vor der Abschlussprüfung.

Ausbildungsbotschafter für die Schulen

Auch in diesem Bereich wollen die Verantwortlichen der Region weiterhin auf Qualität und Fachwissen setzen. Die neue Kooperation mit der IHK Ulm wurde lobend erwähnt und für 2022 ist eine enge Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung geplant. Es besteht auch die Möglichkeit, sogenannte Ausbildungsbotschafter in die Schulen zu schicken, die dann für den Beruf des Landschaftsgärtners bei Schulabgängern werben. Für dieses Projekt sollen nun Auszubildende im zweiten Lehrjahr aus den Betrieben begeistert werden. Die Region Donau-Iller sieht sich auch für die Zukunft gerüstet und es werden neue Ideen und tolle Projekte angedacht.

Staudenmayer mit neun Mitarbeitern und drei Auszubildenden

Peter Staudenmayer aus Westerheim wurde bei der Regionalversammlung der Region Donau-Iller einstimmig zum stellvertretenden Regionalvorsitzenden der Region gewählt. Er gründete seinen Betrieb 2005. Zurzeit beschäftigt er neun gewerbliche Mitarbeiter und drei Auszubildende. Die Schwerpunkte seines Unternehmens liegen hauptsächlich in der Anlage von Gärten im privaten Bereich und der Gestaltung von Außenanlagen bei Wohnbaumaßnahmen, sowie der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben im näheren Umkreis.

Im Ehrenamt als stellvertretender Regionalvorsitzender möchte Peter Staudenmayer sich für die Belange der Landschaftsgärtner der Region einsetzen und dazu beitragen, dass der Berufsstand verstärkt als Dienstleister und die Unternehmen des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg als Fachfirmen wahrgenommen werden. Dazu sind für die kommenden Jahre einige Aktionen und Begegnungen, auch in Sachen Ausbildung, geplant. „Gerne engagiere ich mich in den kommenden Jahren für die Region Donau-Iller“, sagte Staudenmayer. Er freut sich auf das Amt und seine neue Tätigkeit und will neue Ideen einbringen.