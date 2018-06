Landscape - Online-Foto-Tool für soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke kennen eine Vielzahl von Fotoformaten: von Profil- über Cover- bis zu Hintergrundbildern. Das Problem vieler Nutzer: Sie kennen vielleicht weder die Art noch die genaue Größe der verschiedenen Bildtypen genau. Hier hilft das Browser-Werkzeug Landscape weiter.

Landscape wird von Sprout Social, einem Dienst fürs Monitoring und Management von sozialen Netzwerken, kostenlos bereitgestellt.

Nachdem man sein Bild ins Browserfenster gezogen hat, wählt man das Netzwerk und anschließend die Position aus, für die das Foto gedacht ist. Anschließend lässt sich der gewünschte Bildausschnitt per Maus bestimmen und auch noch skalieren, also weiter ins Bild hinein- oder auch hinauszoomen. Danach bietet die Seite den Download an.

Wer viele Netzwerk-Mitgliedschaften hat, wird sich über das Angebot freuen, das Foto für alle Netzwerke in allen möglichen Formaten automatisch zentrieren und beschneiden zu lassen. Dazu klickt man einfach auf den blauen Schriftzug „Have Landscape auto-crop instead“ im unteren Teil der Seite, direkt nachdem man das Bild hochgeladen hat. Kurz danach kann man einen Zip-Ordner herunterladen, in dem das Foto in knapp 30 verschiedenen Versionen schlummert - jeweils mit Netzwerk- und Positionsbeschreibung im Dateinamen.

Landscape-Tool