Landratsamt verleiht Siegel „Gesunde Schule“

Noch bis Ende Januar 2019 haben Schulen im Landkreis Ravensburg, die das Thema Gesundheitsförderung in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, die Möglichkeit, sich für das Siegel „Gesunde Schule“ zu bewerben, teilt das Landratsamt mit. Verliehen wird die Auszeichnung in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Seelische Gesundheit, Suchtprävention, Gewaltprävention, Körperbewusstsein und Sexualität, Medienkompetenz sowie Gesundheit am Arbeitsplatz. Je ausgezeichnetem Bereich erhalten die Schulen vom Landratsamt ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Ziel ist es, an den Schulen langfristig gesundheitsförderliche Bedingungen und Strukturen zu schaffen und die individuellen Ressourcen von Schülern und Lehrkräften zu stärken. Die Antragsunterlagen und Informationen sind unter www.siegel-gesunde-schule.de erhältlich. Anfragen und Bewerbungen per E-Mail an anika.hemme@landkreis-ravensburg.de oder unter Telefon 0751 / 855362.