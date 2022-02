Landratsamt veranstaltet Online-Kochshow zum Thema „Regional statt global: Zukunftsfähig essen mit Hülsenfrüchten“

Das Landratsamt nimmt zusammen mit der Bio-Musterregion „Bodensee“, der Sparkasse Bodensee und der Vhs-Friedrichshafen an den landesweiten Ernährungstagen vom Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz teil. Diese gehen vom 14. bis 18. Februar. Im Rahmen der Veranstaltung findet am Mittwoch, 16. Februar ab 18 Uhr eine Online-Kochshow „Regional statt global: Zukunftsfähig essen mit Hülsenfrüchten“ mit Fernsehkoch Helmut Feuerlein und bio-Küchenchef Michael Ganster statt. Die beiden Köche präsentieren regionale Hülsenfrüchte, wie Erbsen, Linsen und Lupinen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Teilnehmer entdecken Rezepte und Verarbeitungstipps über das gesunde und klimafreundliche Superfood – die Hülsenfrüchte. Die Anmeldung zur kostenlosen Koch-Show ist mit dem Betreff „Hülsenfrüchte 16.02.2022“ bis Montag, 14. Februar unter landwirtschaftsamt-bildung@bodenseekreis.de möglich. Der Link mit den Zugangsdaten wird im Anschluss verschickt. Wer sich im Nachgang selbst in die Welt der Hülsenfrüchte hineinkochen möchte, erhält alle Rezepte.