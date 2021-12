Landratsamt sucht Interviewer für Zensus

Das Landratsamt sucht Interviewerinnen und Interviewer, die im Bodenseekreis zwischen Mai und Juli Befragungen für den Zensus 2022 durchführen.

Die Erhebungsbeauftragten arbeiten laut Pressemitteilung frei- bzw. nebenberuflich und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 bis 1000 Euro. Die jeweils etwa 150 Datenerhebungen werden in den Städten und Gemeinden des Bodenseekreises durchgeführt. Dazu stellen die Interviewer vor Ort die Existenz der Personen in den für die Befragungen ausgewählten Haushalten fest und übergeben ihnen ein Schreiben mit den Zugangsdaten zu einem Online‐Fragebogen. Teilweise müssen die Befragungen auch gemeinsam mit den Bewohnern der Haushalte auf der Basis von Papierfragebögen durchgeführt werden.

Die Befragungen erfolgen bei freier Zeiteinteilung, heißt es in der Mitteilung weiter. Vorher wird für die Interviewer eine Schulung durchgeführt. Bewerber müssen volljährig sein.