Landratsamt sucht Helfer für Zensus

Alle zehn Jahre findet in Deutschland eine bundesweite Zählung sowohl der Bevölkerung, als auch der Gebäude und Wohnungen statt. Dieser sogenannte Zensus wird von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder das nächste Mal im Jahr 2022 durchgeführt. Auch im Landkreis Lindau sollen im kommenden Jahr über 22 000 Bürgerinnen und Bürger befragt werden.

Sie sind die Grundlage für viele politischen Entscheidungen im Bund, den Ländern und in den Kommunen: Um zu entscheiden, ob und wo mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime nötig sind, finden alle zehn Jahre Volkszählungen statt. Die Organisation und die Koordination des Zensus 2022 übernimmt das Landratsamt Lindau. Für die persönlichen Interviews, die in der Haupterhebung bei Haushalten und in Wohnheimen ab Mai 2022 durchzuführen sind, sucht das Landratsamt Lindau ab sofort 160 sogenannte Erhebungsbeauftragte.

Für die Länder und Kommunen ist der Zensus auch eine Frage des Geldes, denn von den ermittelten Einwohnerzahlen hängen auch die Finanzmittel ab, die die Kommunen vom Bund erhalten und für ihre Bürgerinnen und Bürger einsetzen können. Auch wo investiert wird, ist oft vom Zensus abhängig. Die Befragten haben gegenüber den Interviewern eine Auskunftspflicht.

Grundsätzlich werden die Einwohnerzahlen anhand von Geburten, Todesfällen und Ummeldungen erfasst und ständig aktualisiert. In diese Daten können sich jedoch Fehler einschleichen, zum Beispiel, wenn Personen ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. Die Befragungen sind also dazu da, die Daten zu prüfen und wenn nötig zu korrigieren. Darüber hinaus werden noch weitere Merkmale abgefragt, etwa zu Bildung und Beruf. Denn diese sind den Registern nicht erfasst.

Wer als Ehrenamtlicher beim Zensus mitmachen möchte muss rund 150 Personen interviewen. Die Befragungen selbst finden vom 16. Mai bis Ende Juli 2022 statt. Die Zeit ist dabei frei einteilbar. Interviews können auch am Wochenende oder nach Feierabend gemacht werden. Abhängig von den tatsächlich durchgeführten Interviews erhalten die Ehrenamtlichen auch eine Aufwandsentschädigung von im Schnitt 1000 Euro.

Voraussetzung ist, dass die Bewerber volljährig sind, einen Wohnsitz in Deutschland haben und vor allem die Daten verschwiegen handhaben. Das Bewerbungsformular ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft-Soziales/Der-Zensus-2022/. Fragen zur Tätigkeit als Erhebungsbeauftragter beantwortet zudem der Leiter der Zensus Erhebungsstelle Lindau, Patrick Schroeder am Telefon unter 08382 270-209 oder per Mail an Zensus@landkreis-lindau.de.