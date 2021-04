Landratsamt sucht E-Bike-Trainer für Ausbildungsseminare

Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen – immer mehr Menschen in der Region setzen laut Pressemitteilung des Landratsamtes auf das elektrische Zweirad. E-Bike-Fahren ist jedoch anders als herkömmliches Fahrradfahren, um sicher und mit Spaß im Sattel zu sitzen, braucht es Übung.

Dafür sorgt das Projekt „radspaß – sicher e-biken“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Württembergischen Radsportverbands (WRSV) mit einer Ausbildung von lokalen „radspaß“-Trainerinnen und -Trainern. Das erste kostenlose Seminar findet digital an drei Abendterminen am Mittwoch, 28. April, Montag, 3. Mai, Montag, 10. Mai sowie an einem Präsenztag am Sonntag, 16. Mai in Ravensburg statt.

Neben theoretischen Inhalten rund um das E-Bike und Straßenverkehrsrecht werden beim Praxistermin Fahrübungen und geeignete Unterrichtsmethoden erlernt. Interessierte und versierte E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer, die sich vorstellen können, im Landkreis Ravensburg Kurse zu geben und das Seminar besuchen möchten, senden bitte das ausgefüllte Anmeldeformular (Download auf www.radspass.org/trainer) per E-Mail an info@radspass.org.