Das Landratsamt wird von Heiligabend bis Silvester vollständig geschlossen bleiben. Das teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemeldung mit. Ziel ist, dass zwischen Weihnachten und Neujahr möglichst wenig Begegnungen stattfinden und der Lockdown so den dringend erforderlichen Erfolg zeigen kann.

Terminvereinbarungen sind nicht möglich, das Haus bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Landratsamt bittet daher alle Bürger, ihre Anliegen bis zum 23. Dezember abzuklären. Auch die Zulassungsstellen in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau werden geschlossen sein. Es wird darum gebeten, dringende Zulassungen bis spätestens 23. Dezember zu erledigen.

Das Gesundheitsamt und alle Bereiche, die unmittelbar im Kampf gegen die Pandemie gefordert sind, werden aber weiterhin durchgehend arbeiten. Die Entsorgungsanlage in Ringgenbach mit Abfallumladestation, Recyclingstation und Grünkompostanlage wird am 24. sowie am 31. Dezember und am Samstag, 2. Januar ganztägig geschlossen bleiben. Ansonsten sind Anlieferungen zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Diese sind montags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr. Von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Samstags hat die Entsorgungsanlage von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe über die Feiertage und den Jahreswechsel können bei den Gemeindeverwaltungen erfragt werden oder aus den jeweiligen Mitteilungsblättern entnommen werden. Um Schlangen zu vermeiden, bittet die Kreisabfallwirtschaft darum, nur das Notwendigste zu entsorgen, auf Entrümplungen zu verzichten und die Abfälle gut vorzusortieren.