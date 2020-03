Landratsamt Ravensburg lockert Arbeitszeitregelung

Damit die Bevölkerung weiterhin sicher mit Lebensmitteln versorgt werden kann, hat das Landratsamt das Verbot von Sonntags- und Feiertagsarbeit bis Ende Juni aufgehoben. Gleiches gilt für die tägliche Höchstarbeitszeit, die normalerweise zehn Stunden nicht überschreiten darf, in wichtigen Betrieben und Organisationen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Not- und Rettungsdiensten, Feuerwehr, Gerichten und Redaktionen. Dort kann jetzt bis zu zwölf Stunden täglich gearbeitet werden, wenn eine Ruhezeit von elf Stunden zwischen den Schichten eingehalten wird.

Mit der Verfügung will das Landratsamt Ravensburg sicherstellen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus’ besonders nachgefragt sind, gewährleistet bleibt. Dazu Landrat Harald Sievers: „Wir brauchen jetzt maximale Flexibilität in allen wichtigen Bereichen!“

Außer für die oben genannten Branchen gelten die Lockerungen in der Lebensmittelversorgung (zum Beispiel in Supermärkten, bei Lieferanten, in der Landwirtschaft), in Verkehrsbetrieben, in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasserentsorgungsbetrieben, in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung und Pflege von Tieren, im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen sowie bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen.