Landratsamt jetzt auch auf Instagram

Das Landratsamt Bodenseekreis ist nun auch auf dem Social-Media-Kanal Instagram präsent. Unter der Kennung landratsamt.bodenseekreis informiert die Kreisverwaltung über aktuelle Themen und Ereignisse, beispielsweise die Ukraine-Flucht, und ermöglicht interessante Einblicke in die vielfältigen Leistungen des öffentlichen Dienstes. Denn die rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern sich in über 20 Fachämtern um nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens, von A wie Abfall bis Z wie Zulassung. Der neue Instagram-Kanal des Landratsamts ergänzt somit die bestehenden Online-Angebote www.bodenseekreis.de und den Facebook-Auftritt https://www.facebook.com/landratsamt.bodenseekreis. Die Auszubildenden der Kreisverwaltung zeigen darüber hinaus auf ihrem eigenen Instagram-Kanal bodenseekreis.azubis, auf unterhaltsame Weise, was sie in ihrem Lern- und Arbeitsalltag beschäftigt.

https://www.instagram.com/landratsamt.bodenseekreis/

https://www.instagram.com/bodenseekreis.azubis/