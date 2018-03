Landratsamt hat wieder eine Ausstellung

Lindau (cf) – Das Landratsamt hat wieder eine Jahresausstellung in seinen Räumen. Sieben Frauen haben dafür geliefert, damit die Gänge und Flure der Behörde in den Gebäuden Bregenzer Straße 33 und 35 und am Stiftsplatz 4 wieder farbenfroh dekoriert sind. Dazu zitierte Landrat Elmar Stegmann „Kunst wäscht den Staub von der Seele“.

Das galt auch für die musikalische Kunst, die ein Gitarrenquartett von Elena Hager darbot. Im Altbau am Stiftsplatz sind die Patchwork-Applikationsbilder von Marcela Wendt zu sehen. Eine leidenschaftliche Fotografin ist Marzena Wieczorek. Aus Danzig stammend lebt sie seit sechs Jahren hier in Lindau und bildet fasziniert vom Bodensee und seiner Umgebung Landschaften ab, aber auch moderne Architektur lockt bei ihr die Kamera aus der Tasche. Zu sehen im dritten Obergeschoß in der Bregenzer Straße 35. Auch Elisabeth Beckers farbige Belege ihrer Lieblingsbeschäftigung, des Malens, sind im gleichen Gebäude zu sehen, im zweiten Obergeschoß.

Ein Stockwerk darunter sind die naturalistischen Aquarelle Renate Kaisers ausgestellt, die Menge der Bilder zeigt, wie sie ihre Zeit des Ruhestandes zu nutzen weiß. Barbara Heins Werke hängen im ersten Geschoß des Gebäudes Bregenzer Straße 33. Schon als Kind hat sie die Kunst für sich entdeckt und lebt sie nach eigenen Angaben seit einiger Zeit auch selbst. Eine Etage höher finden sich die Arbeiten von Isabella Senger. Seit 1981 setzt sie sich mit der Malerei auseinander und hat ihr Atelier in Wasserburg. Am liebsten verwendet sie Mischtechnik, mit der das Bild Schicht für Schicht aufgebaut wird.