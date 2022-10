Landratsamt-Azubis freuen sich über Abschluss

Nach drei Jahren am Ziel angekommen: Im Landratsamt Bodenseekreis haben im September 2022 sechs Auszubildende ihre Ausbildung und ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Die drei Verwaltungswirtinnen und drei Studierenden in den Bereichen soziale Arbeit und Bauingenieurwesen freuen sich, jetzt ins Berufsleben starten zu können. Landrat Lothar Wölfle gratulierte persönlich und überreichte den Absolventinnen und Absolventen ihr Zeugnis sowie ein kleines Geschenk. Große Freude auch beim Ausbildungsteam, denn alle neuen Kolleginnen und Kollegen haben das Angebot zur Übernahme in ein Arbeitsverhältnis im Landratsamt angenommen. Foto: Landratsamt