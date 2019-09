Landrat und Schulamtsdirektor nehmen neuen Lehrern den Diensteid ab

88 neue Lehrkräfte haben am Montag vor Landrat Elmar Stegmann und Schulamtsdirektor Elmar Vögel ihren Diensteid abgelegt und starten zu Beginn des Schuljahres 2019/20 neu an den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Lindau, des Oberallgäus und der Stadt Kempten. „Auf Sie wartet eine verantwortungsvolle Aufgabe, die einer Berufung gleicht“, so begrüßte Landrat Stegmann die neuen Lehrer. Im Einzelnen sind dies, wie das Landratsamt mitteilt, Lehramtsanwärter, die in den kommenden zwei Jahren ihren Vorbereitungsdienst ableisten und fertig ausgebildete Lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen, welche als Neueinstellung in den Schulamtsbezirk kamen oder über das Lehrertauschverfahren versetzt wurden. Schulamtsdirektor Elmar Vögel gab den neuen Lehrkräften noch drei Ratschläge mit auf den Weg: Hilfe auf dem Weg zur Selbständigkeit, partnerschaftliche Lehrer-Schüler-Beziehung und stets eine positive Einstellung zu Schule und Unterricht. Foto: Landkreis Lindau