Landrat sieht Digitalisierung als Chance in der Pflege

Friedrichshafen (sz) - Zum achten Mal haben Landrat Lothar Wölfle und Sozialdezernent Ignaz Wetzel Fachleute aus stationären Einrichtungen zur Heimkonferenz des Bodenseekreises eingeladen. Thema war die aktuelle Situation der Pflege im Landkreis, wie das Landratsamt mitteilt. So sei deutlich geworden, dass es auch hier für Pflegebedürftige und Angehörige immer schwieriger werde, einen Pflegeplatz zu finden. „Viele Faktoren, die die Pflege beeinflussen, liegen in der Verantwortung von Bund und Ländern. Im Landkreis können wir vor Ort aber Verbesserungen erreichen, wenn wir gemeinsam Schritt für Schritt eng zusammenarbeiten“, so Wölfle. Dabei soll bei der Suche nach Pflegeplätzen oder der Entlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstärkt auf digitale Lösungen gesetzt werden.

Ulrich Müllerschön, Sozialamtsleiter des Bodenseekreises, warb dafür, freie Pflegeplätze über eine Online-Plattform anzukündigen, um die Pflegeplatzsuche im Bodenseekreis für Angehörige und Beratungsstellen zu erleichtern: „Ich lade Sie ein, gemeinsam mit dem Landratsamt nach einer passenden Lösung zu suchen. Ein solches Angebot ist dringend erforderlich“, berichtete er, und fand Zustimmung bei den Teilnehmenden.

Ein besonderes Highlight war der Mitteilung zufolge der Vortrag aus dem Projekt „pulsnetz.de“ der Diakonie Baden, der BGW und weiterer Partner, zur Digitalisierung in der Pflege.

Jörg Reitermayer von der Diakonie präsentierte neue Entwicklungen im Bereich der Sensorik. Er zeigte ein sogenanntes „Exoskelett“, welches schweres Heben und Tragen übernimmt, und einen Sprachassistenten, der die zeitraubenden Dokumentationsaufgaben erleichtert.

Und Tobias Günther, Fachbereichsleiter Altenhilfe Region Bodensee von der BruderhausDiakonie, präsentierte einen erfolgreichen Zertifizierungsprozess zur Familienorientierung seines Einrichtungsträgers. Die Maßnahmen führten zu einer Entlastung von Mitarbeitenden und zu einer höheren Attraktivität als Arbeitgeber.