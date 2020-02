Landrat Scheffold überreicht Urkunden an Landwirt aus Ennabeuren

Zwei landwirtschaftliche Betriebe, aus Allmendingen-Schwörzkirch und aus Heroldstatt, hatten sich im vergangenen Jahr an der Landesinitiative Gläserne Produktion beteiligt – mit einem Tag des offenen Hofes auf dem Erdbeerhof Mall in Schwörzkirch und einem „Bauernhof-Brunch“ auf dem Schafhaltungsbetrieb Allgaier in Heroldstatt. Landrat Heiner Scheffold überreichte den Betriebsbesitzern am Montag, 17. Februar, für ihre Teilnahme und ihren Einsatz im Namen des Ministers für Ländlichen Raum, Peter Hauk, die Dankesurkunde des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Außerdem erhielt Manfred Allgöwer für seine Tätigkeit als langjähriger Ernteberichterstatter im Auftrag des Statistischen Landesamts die Ehrenurkunde des Landesamts – ebenfalls aus den Händen von Landrat Scheffold.

Gut 2500 interessierte Besucher waren am 2. Juni 2019 zu Gast auf dem Erdbeerhof Mall in Schwörzkirch und informierten sich über den Anbau und die Vermarktung von Sonderkulturen, wie Erdbeeren, Himbeeren und Spargel.

Auch die Familie Allgaier aus Heroldstatt-Ennabeuren bekam eine Urkunde des Landwirtschaftsministers. Der Schafhaltungsbetrieb mit dem Ausflugslokal „Reginas Futterkiste“ hatte am 2. Juni vergangenen Jahres im Rahmen der Landesinitiative Gläserne Produktion einen „Bauernhofbrunch“ für rund 40 Besucher organisiert und sie dabei mit vielen Informationen über Wanderschäferei und Schafhaltung versorgt.

Manfred Allgöwer meldet seit 1995 im Auftrag des Statistischen Landesamts regelmäßig während der Vegetationsperiode die Einschätzungen über den Entwicklungsstand und die Ernteaussichten der Kultur- und Fruchtarten. Das sorgt mit für zuverlässige und belastbare Daten zur Lösung agrarpolitischer Fragestellungen und für eine erfolgreiche landwirtschaftliche Förderpolitik.

Landrat Heiner Scheffold dankte den ausgezeichneten Landwirtinnen und Landwirten. „Durch Ihren Einsatz haben Sie für einen persönlichen Bezug unserer Bevölkerung zur heimischen Landwirtschaft gesorgt. Das stiftet Identität und ist ein wesentlicher Beitrag zur Vermarktung regionaler Produkte. Ob für die Verbraucherinformation oder die Statistik – Sie sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass die Landwirtschaft als ein Markenzeichen unseres Landkreises weiter kräftig leuchtet“, sagte der Landrat bei der Urkundenverleihung.

Neben den Urkunden erhielten die Landwirte von Landrat Heiner Scheffold ein Buchgeschenk – ebenfalls zum Thema Landwirtschaft. Über die Landwirtschaft im Alb-Donau-Kreis hatte der Landkreis selbst im vergangenen Jahr ein reich bebildertes Buch unter dem Titel „Vielfalt und Wandel“ herausgegeben.