Landrat Heiko Schmid trifft neue Bürgermeister von Ummendorf und Erlenmoos

Heiko Graf ist am 18. Mai als neuer Bürgermeister in Ummendorf gestartet. Marcus Schmid tritt im Juni sein Amt in Erlenmoos an. Beide hatte Landrat Heiko Schmid vor ihrem Amtsantritt jeweils zu einem Gespräch zu sich eingeladen. „Fast“ zufällig fanden die Gespräche direkt nacheinander statt.

Witziges Detail: die Namensvetternschaften der beiden mit Landrat Heiko Schmid. „Es ist doch bemerkenswert, wenn am selben Tag ein neuer Bürgermeister Heiko und ein neuer Bürgermeister Schmid zu mir ins Büro kommen. Meinen beiden ,Teil-Namensvettern’ wünsche ich jeweils einen guten Start in ihren Gemeinden Ummendorf und Erlenmoos und dabei immer ein gutes Händchen bei ihren Entscheidungen und Prozessen in den Gemeinden. Mir als Landrat und dem Landratsamt insgesamt sind dabei eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig. Unsere Türen stehen für Fragen und Anliegen immer offen“, sagte Landrat Heiko Schmid.