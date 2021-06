Landrat Heiko Schmid besichtigt das „Arboretum Sommershausen“

Landrat Heiko Schmid machte sich in der vergangenen Woche ein Bild von dem Park rund um das Schloss Sommershausen. Gemeinsam mit Walter Holderried, Erster Landesbeamter, besichtigte er den Rundweg. Hubert Moosmayer, Leiter des Kreisforstamtes, begleitete Heiko Schmid und Holderried durch das sogenannte „Arboretum“ und erläuterte die Eigenschaften einzelner Baumarten. Um das Schloss Sommershausen befindet sich ein rund drei Hektar großer Park. Er teilt sich in Wald-, Wiesen- und Weiherflächen. Auf einem Rundweg von einem Kilometer sind die seltenen Bäume bequem zu Fuß erreichbar. Zur Sammlung gehören exotische Baumarten in teils stattlichen Dimensionen. Neben europäischen Arten finden sich Bäume, die ursprünglich in Nordamerika und in Asien beheimatet sind.