Landkreis zeigt zum Jubiläum seine Kunstwerke

Kreis Tuttlingen (leu) - Mit der Ausstellung „50 KünstlerInnen und ihre Werke“ haben die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Tuttlingen begonnen – am 1. Januar 1973 trat die Kommunalreform in Kraft, die den Kreis in seiner heutigen Form hervorgebracht hat. Im Landratsamt ist nun eine Ausstellung mit zentralen und exemplarischen Werken aus der Kunstsammlung des Landkreises zu sehen.

Für jedes Jahr der fünf Jahrzehnte steht mindestens ein Werk, beginnend mit einem Siebdruck von Roland Martin von 1973 bis zu einer Collage von Bernd Luz von 2022, einer Auftragsarbeit eigens zur Ausstellung – ein großes Bild, das typische Motive aus dem Landkreis vereint. Zusammengestellt hat die Werkschau Roland Heinisch, stellvertretender Leiter des Kreisarchivs und profunder Kenner der Kunstsammlung.

Er konnte in einen reichen Fundus greifen: Über etwa 700 Werke verfügt die Sammlung des Kreises, der jedes Jahr 10 000 Euro für Neuankäufe zur Verfügung stellt. Bilder und Skulpturen stehen und hängen in den Fluren und Amtszimmern der Behörde oder im Depot. Der Künstler oder die Künstlerin müssen nicht unbedingt aus dem Landkreis stammen oder hier leben; manche Motive sind regional, manche nicht. Eine Ausnahme, aber ein großer Name: der Wiener Grantler Alfred Hrdlicka mit einer Radierung aus seinem „Plötzensee-Zyklus“ (1974).

Und so bietet die Ausstellung einen Blick auf eine große Bandbreite künstlerischen Schaffens. 50 Jahre, 50 Künstlerinnen und Künstler – aber mehr als 50 Exponate: Programmatisch beginnt sie mit einem abstrakten Werk Roland Martins, der dreimal vertreten ist, um auch seine spätere Hinwendung zur Figur zu dokumentieren. Der 95-jährige Nestor der regionalen Kunstszene war persönlich bei der Vernissage am Donnerstag anwesend.

Über seine Anwesenheit freute sich Landrat Stefan Bär ganz besonders, der den Abend eröffnet hatte. 71 Werke umfasst die Präsentation nun; nicht nur Roland Martin ist mit mehreren Werken vor Ort; einige andere Künstler dürfen ebenfalls unterschiedliche Aspekte ihres Oeuvres vorstellen – etwa Willi Bucher, der nicht eine seiner bekannten Masken zeigt, sondern seinen abstrakten „Krümmling“ aus poliertem Granit – Anfassen ausdrücklich erlaubt.

Buchstäblich über den Ausstellung schwebt eine große Arbeit von Daniel Erfle, „Schlaf-los“, eigens für die Ausstellung fertiggestellt – große graue Papierbahnen, die aber wie aus Blei wirken, leicht und schwer zugleich. Allein sie zu transportieren und zu installieren, war sehr aufwendig, doch der Aufwand lohnt: Sie bleibt als neuer Ankauf an Ort und Stelle.

Bärs Dank galt nicht nur Roland Heinisch und Archivar Hans-Joachim Schuster und deren Team, sondern auch den jungen Musikern Alexander Muallem und Anton Schueler von der Musikschule Trossingen, Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“, für Begleitung auf Gitarren sowie dem Künstler und Kunsthistoriker Dr. Ferdinand Messner für dessen kundige Einführung in die Ausstellung.

50 Jahre, 50 Künstler und Künstlerinnen (deren Zahl steigt), mehr als 50 Werke – und eine Materialvielfalt, die die Zahl 50 vielleicht sogar übersteigt: Öl auf Leinwand, natürlich, Acryl und Aquarell, klar, aber eben auch Glasmalerei, Bronzeguss, Sandstein, Draht, Holz und Marmor und mehr. Aus hunderten von giftig-gelben Müllsackverschlüssen besteht Dorothee Pfeifers „Occupation“, das wie ein Krebsgeschwür an einem Gelände wuchert und auf die Vermüllung der Meere hinwiesen soll.

Die Ausstellung ist auf das Foyer konzentriert; mehrere Werke sind aber auch auf die weitläufigen Flure verteilt. Dazu gehören etwa Karel Meisners „55“, bei dem er Acker-Erde aus 55 Orten des Landkreises zu einem Mosaik aus Brauntönen zusammengestellt hat. Oder, ebenfalls abgelegen, Felicia Zepfs Installation „Holy Hotdog“.

Bekannte Namen sind dabei, Emil Kiess, Jürgen Palmtag, Udo Braitsch oder Hans-Jürgen Kossack, um nur wenige zu nennen, auch der eine oder die andere, die noch eher im Verborgenen wirken. Für eine durchaus gewollte Provokation soll das „Mandala aus Einladungskarten“ von Reinhold Adt stehen, das man vielleicht als sexistisch verstehen kann – aber Kunst soll und muss ja provozieren. Eine Sache der Perspektive.

Gibt es nach jahrzehntelanger Ankauftätigkeit – seit 1970 – noch Lücken in der Sammlung? Mit Erich Hauser (aus Rietheim-Weilheim) hat es nie geklappt, und einen Anselm Kiefer (geboren in Donaueschingen) gibt’s auch nicht – den kann sich auch ein wohlhabender Landkreis Tuttlingen nicht leisten.