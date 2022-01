Landkreis stellt ersten hauptamtlichen Kommunalen Behindertenbeauftragen vor

Jonas Buchhardt ist der neue Kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Ravensburg. Er wird Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sowie den Landkreis und die Städte und Gemeinden zu den Themen Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit beraten.

Damit ist Jonas Buchhardt der erste hauptamtliche Kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Ravensburg. Er löst Selda Arslantekin und Jürgen Malcher ab, die bis zum 31. Dezember 2021 im Ehrenamt tätig waren.

Buchhardt war bis Ende 2021 Berater des Bundesprojektes der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) und hat für den Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg eine EUTB-Stelle in Potsdam aufgebaut. Er bringt als staatlich anerkannter Sozialarbeiter und Sozialpädagoge zwölf Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Jugend- und Behindertenhilfe mit und ist als hochgradig sehbehinderter Mensch erfahren in der Beratung von Betroffenen für Betroffene.

„Der Aktionsplan Inklusion zeigt eindrücklich, dass es noch viel zu tun gibt. Es ist wichtig, Barrieren abzubauen, und das Thema Inklusion als Querschnittsthema durch alle Lebensbereiche zu denken. Ich danke Selda Arslantekin und Jürgen Malcher für ihre Leistung und ihr Engagement. Das bisher Geleistete im Bereich Inklusion unterstütze ich ausdrücklich“, so Jonas Burchardt.

Einen Überblick zur Arbeit der Kreisbehindertenbeauftragten im vergangenen Jahr und zu aktuellen Projekten, wie dem Aktionsplan Inklusion, bietet der Jahresbericht 2021. Dieser kann unter www.rv.de/kbb abgerufen werden.