Landkreis sammelt 900 Waffen ein

Die Polizei stellt den Schützenvereinen ein gutes Zeugnis aus: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Schützenvereine gesetzestreu verhalten“, sagt Harald Reiners, bei der Friedrichshafener Polizei für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Schützenvereine gehörten zur deutschen Kultur dazu. Schwieriger sei es, wenn sich Jugendliche mit Soft-Air- oder Gotcha-Waffen in „freier Wildbahn“ duellieren würden. Das komme immer mal wieder vor. „Waffen üben eben besonders auf Jugendliche eine Faszination aus“, sagt Reiners.

Indes haben zahlreiche Waffenbesitzer ihre Waffen abgegeben. Seit Inkrafttreten des nach dem Amoklauf von Winnenden verschärften Waffengesetzes am 25. Juli vergangenen Jahres bis zum Ablauf der Amnestiefrist am 31. Dezember sind allein in Baden-Württemberg rund 46 000 legale und 7000 illegale Waffen abgegeben worden. Beim Landratsamt des Bodenseekreises in Friedrichshafen wurden 901 Waffen abgegeben. Die Zahl der illegalen Waffen, welche hier eingegangen sind, beläuft sich auf 175. Das sind jene, die unter die Amnestieregelung fallen.

Die Änderung des Waffengesetzes hat neben der stärkeren Kontrolle der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition unter anderem auch die Anhebung der Altersgrenze für das Schießen mit großkalibrigen Waffen mit sich gebracht. (dre)