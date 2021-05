Landkreis Ravensburg zeigt „Flagge für Demokratie“

Im vergangenen Jahr haben die vier Partnerschaften für Demokratie im Landkreis gemeinsam das Projekt „Flagge zeigen für Demokratie“ ins Leben gerufen, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. In einer Ravensburger Berufsschulklasse entstanden mehrere Entwürfe – von denen ein ausgewählter nun mehrmals jährlich an den Rathäusern im Landkreis und am Sitz des Landratsamtes in Ravensburg gehisst wird. Aktueller Anlass ist der 23. Mai, Tag des Grundgesetzes.

In den vier Partnerschaften für Demokratie Ravensburg, Weingarten, Leutkirch-Aichstetten-Aitrach und des Landkreises werden zahlreiche Einzelprojekte rund um Toleranz, Vielfalt, Menschenrechte und Demokratie unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung. Vereine und gemeinnützige Institutionen können für Projekte, die diese Ziele unterstützen, Fördermittel beantragen. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ravensburg wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Information gibt es unter www.rv.de/demokratie-leben