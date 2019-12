Landkreis Ravensburg sucht neue Tagesmütter

Kreis Ravensburg (sz) - Tagesmütter und Tagesväter haben eine schöne, aber auch anspruchsvolle Tätigkeit. Die regionalen Vermittlungsstellen für Kindertagespflege bieten im Januar 2020 deshalb wieder einen vierteiligen Vorbereitungskurs für Tagesmütter und Tagesväter, schreibt das Landratsamt Ravensburg in einer Pressemitteilung. In Leutkirch werden die Teilnehmer umfassend auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet.

Den Auftakt macht die ganztägige Veranstaltung „Einführung in die Kindertagespflege“ am Samstag, 25. Januar von 9 bis 17 Uhr in Leutkirch. Der Vorbereitungskurs ist kostenlos, es ist aber eine Anmeldung bei den Vermittlungsstellen erforderlich; Anmeldeschluss ist Freitag, 10. Januar. Wichtigste Voraussetzung sei die Freude am Umgang mit Kindern, erzieherische Erfahrungen und die Bereitschaft, diese durch Qualifizierung und Fortbildung weiter zu vertiefen, schreibt dazu das Landratsamt.

Tagesmütter und Tagesväter betreuen Kinder in ihren eigenen Familien und unterstützen damit Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In enger Zusammenarbeit mit den Eltern übernehmen sie in dieser Zeit die Förderung und die Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder. Die Kindertagespflege ist ein Betreuungsangebot für Kinder bis zum 14. Lebensjahr, insbesondere für die unter Dreijährigen biete sich diese sehr familiäre Betreuung an, heißt es weiter.

Drei regionale Vermittlungsstellen stehen im Landkreis Ravensburg für alle Fragen rund um die Kindertagespflege zur Verfügung: Ansprechpartnerinnen in der Region Allgäu sind Sylvia Müller-Gohdes und Christiane Woelk unter der Telefonnummer 07522/7075015, oder per E-Mail an kindertagespflege-allgaeu@diakonie-rv.de. In der Region Schussental beraten Anja Staib und Sabrina Nestvogel unter der Telefonnummer 0751/3625636 oder per E-Mail an tagesmuettervermittlung-rv@caritas-bodensee-oberschwaben.de und in der Region Nordwest Christine Leierseder und Dagmar Soherr unter der Telefonnummer 07524/40116812 oder per E-Mail an tagesmuettervermittlung-bw@caritas-bodensee-oberschwaben.de