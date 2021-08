Landkreis Ravensburg ist Spitzenreiter beim „Stadtradeln“

Der Landkreis Ravensburg ist aktuell führend bei der Aktion „Stadtradeln“ in Baden-Württemberg. 2 346 826 Kilometer haben die mehr als 8800 Teilnehmenden hier in drei Wochen gesammelt, teilt das Ministerium für Verkehr mit.

Bemerkenswert seien dabei die Ergebnisse pro Einwohner aus den Kommunen Ebenweiler (94,51 km/Einwohner), Altshausen (90,88 km/Einwohner) und Fleischwangen (82,10 km/Einwohner). Laut Ministerium belegen sie nicht nur die Spitzenplätze in dieser Kategorie in Baden-Württemberg, sondern sogar deutschlandweit. Fleischwangen und Ebenweiler nehmen in diesem Jahr erstmals teil.

Bisher haben sich landesweit über 136 000 Menschen für ihre Kommune in den Sattel geschwungen und über drei Wochen Strecken erfasst, die sie mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Damit wurde die Zahl von knapp 100 000 aktiven Radelnden im Jahr 2020 schon jetzt übertroffen. Gemeinsam haben sie seit dem 1. Mai mehr als 29,9 Millionen Kilometer zurückgelegt – das entspricht einer Strecke von 748-mal um die Erde und einer Vermeidung von mehr als 4400 Tonnen CO2 im Vergleich zu entsprechenden Autokilometern.

Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 545 Kommunen in Baden-Württemberg beim „Stadtradeln“ angemeldet. Damit wurde erneut der Landesrekord gebrochen: 2020 nahmen 350 Kommunen teil.

Die drei Landkreise Ortenau, Main-Tauber und Schwäbisch Hall werden bis Ende September noch an den Start gehen, um dem Landkreis Ravensburg den Rang streitig zu machen. Die drei Wochen für das „Stadtradeln“ legt jede Kommune individuell fest.

Bei der Aktion handelt es sich um einen interkommunalen Radfahrwettbewerb. Bürger sammeln für ihre Kommunen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes Radkilometer und treten so in einen Wettbewerb mit anderen Kommunen in Deutschland und darüber hinaus. Die Teilnehmer legen Alltagswege auf dem Fahrrad zurück, schließen sich zu Teams zusammen, erfassen die zurückgelegten Kilometer und sollen so die Vorteile des Radpendelns erfahren.