Landkreis Ravensburg fördert Demokratie und Vielfalt

„Demokratie leben!“ – mit diesem Ziel tritt der Landkreis Ravensburg im gleichnamigen Bundesprogramm des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) an, um sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit einzusetzen. Hierfür stehen in diesem Jahr in einem Aktionsfonds wieder Mittel zur Verfügung, mit denen Projekte und Einzelmaßnahmen gefördert werden, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen.

Die Zielsetzungen im Landkreis Ravensburg sind laut Stabstelle des Landrats insbesondere die „Stärkung eines toleranten, vielfältigen und demokratischen Miteinanders; Gegenakzente setzen zu latenter Ausländerfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt gegen Minderheiten; die Förderung des interkulturellen Austausches, der Begegnung und des Kennenlernens sowie auch der Ausbau von Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.“

Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine und Einrichtungen (juristische Personen). Auch Initiativen (natürliche Personen) können sich bei Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen für die Förderung bewerben. Beratung zu Projektideen und Unterstützung bei der Antragsstellung bietet die Koordinierungs- und Fachstelle, Dorothée Schaeffer, Telefon 0751 /21 081, Email d.schaeffer@kreisjugendring-rv.de .