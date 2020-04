Landkreis Ravensburg fördert Vielfalt und ziviles Engagement mit 75 000 Euro

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ fördert der Landkreis ziviles Engagement, demokratisches Verhalten und Vielfalt auf kommunaler und regionaler Ebene. Im Jahr 2020 stehen dafür insgesamt 75 000 Euro zur Verfügung, teilt das Landratsamt Ravensburg mit.

Der Begleitausschuss, bestehend aus zivilgesellschaftlichen Akteuren und Vertretern der kommunalen Verwaltung, hatte sich am 2. März zu einer ersten Vergaberunde für das Förderjahr 2020 zusammengefunden. Dabei wurden Projekte mit einer Gesamtförderhöhe von 33 388 Euro bewilligt.

Vielfältige Projektideen

Die Projektideen seien so vielfältig wie ihre Teilnehmer. So seien im Kinder- und Jugendbereich beispielsweise ein Selbstbehauptungstraining, ein integratives Malprojekt sowie ein Schulprojekt zu Beethovens „Fidelio“ in Planung. Väter aus unterschiedlichen Kulturkreisen bauten ein Puppenhaus und für Frauen werde ein interkultureller Frauentreff sowie ein Kurs „Integration durch Schwimmen“ angeboten.

Geflüchtete junge Männer sollen laut Mitteilung in einem Kreativtheaterprojekt in ihrem Integrationsprozess unterstützt werden, und eine Lesung beschäftige sich mit dem Thema „Deutschland als Einwanderungsland“. Auch die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und aktuellen rechtspopulistischen Strömungen werde durch verschiedene Projekte unterstützt.

Noch weitere Mittel vorhanden

Für das Förderjahr 2020 sind nach Angaben des Landratsamts noch weitere Mittel vorhanden. Interessierte könnten laufend sowohl für den Aktionsfonds als auch den Jugendfonds Projekte einreichen.Die Fach- und Koordinierungsstelle des Projektes, angesiedelt beim Kreisjugendring Ravensburg, barte und unterstütze alle Antragsteller bei der Ideenfindung und Antragstellung (Telefon 0751 / 21081).