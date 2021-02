Wer Mehrwegwindeln oder Stoffwindeln nutzt, kann beim Landkreis einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100 oder150 Euro erhalten. Die Voraussetzungen für die Förderung sind, dass das Kind im Landkreis Ravensburg wohnt, zwischen null und drei Jahren alt ist und die Anschaffung eines Mehrwegwindelsystems (neu oder gebraucht) oder ein Windelwaschservice im Wert von mindestens 150 Euro nachgewiesen werden kann. Ist die Person über drei Jahre alt, ist ein ärztliches Attest, welches die Inkontinenz bestätigt, für die Förderung notwendig.

In den ersten Lebensjahren eines Kindes würden etwa 5500 Windeln genutzt, heißt es in der Mitteilung vom Landratsamt. Dies entspreche dem geschätzten Gesamtgewicht von einer Tonne. Die Nutzung von Mehrwegwindeln könne eine gute Alternative sein und einen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten.

Längst seien diese Windeln nicht mehr kompliziert und zeitraubend. Bei vielen Systemen sei das Anlegen identisch zu dem von Wegwerfwindeln.

Der Flyer zu den Mehrwegwindeln / Stoffwindeln mit Förderantrag steht auf der Homepage des Landratsamts unter www.rv.de in der Rubrik Abfallwirtschaft oder in der kostenlosen Abfall-App zum Download zur Verfügung. Er ist auch in den Rathäusern erhältlich.