Landkreis erzielt landesweiten Spitzenwert

Landesweit die meisten jungen Teilnehmer und der höchste eingespielte Erlös: Das ist die erfreuliche Bilanz der Aktion „Mitmachen-Ehrensache 2017“ im Alb-Donau-Kreis.

Am 5. Dezember 2017 jobbten 1607 Schülerinnen und Schüler aus dem Alb-Donau-Kreis einen Tag lang bei einem Arbeitgeber aus Einzelhandel, Verwaltung, Dienstleistungen, Handwerk oder Gewerbe für einen guten Zweck. Sie kamen aus den 8. und 9. Klassen von 41 Schulen aus dem Kreisgebiet.

Höchste Teilnehmerzahl

Im Vergleich der an der „Mitmachen Ehrensache“-Aktion beteiligten Land- und Stadtkreise ist das mit Abstand die höchste Teilnehmerzahl. Gleiches gilt für die erarbeitete Summe, die vor allem für Jugendprojekte im Landkreis eingesetzt wird. Insgesamt kamen 44 800 Euro durch das eintägige Jobben am 5. Dezember zusammen.

Landrat Heiner Scheffold freute sich sehr über das Ergebnis. „Fast 45 000 Euro sind wieder eine Rekordsumme für den Alb-Donau-Kreis, der zum 13. Mal dabei war. Es ist toll, dass sich Jahr für Jahr so viele Jugendliche im Landkreis von dieser Aktion ansprechen lassen und mitmachen. Und es bleibt dabei: das allermeiste Geld fließt wieder in Jugendprojekte in unseren Städten und Gemeinden“, sagte der Landrat. Welche Projekte, Einrichtungen oder Aktionen das sind, entscheidet sich bis zum 13. April. Dann überreicht Landrat Scheffold die Gutscheine an die Empfänger. Zuvor kommt das Vergabegremium aus Mitgliedern des Kreisjugendrings, des Vereins Jugendhäuser Alb-Donau und des Landratsamts zusammen. Dort sitzen auch Vertreter der Jugendlichen am Tisch, die sich bei „Mitmachen Ehrensache“ engagieren.