Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart hat am vergangenen Freitag die Empfänger der Breitbandförderbescheide via Videokonferenz bekannt gegeben. Die Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) erhält 130.783 Euro für insgesamt drei Projekte.

„Ich freue mich sehr, dass die BIT erneut zu den Empfängern der Fördermittel gehört. Der Breitbandausbau ist für unsere regionale Wirtschaft aber auch für die Privathaushalte von großer Bedeutung. Die letzten Monate haben uns vor Augen geführt, wie wichtig der Zugang zu schnellen Internetverbindungen für das Arbeiten und das Lernen von Zuhause aus sind. Der Landkreise, die Städte und Gemeinden haben die Bedeutung des Breitbandausbaus für Wirtschaft und Gesellschaft längst erkannt und engagieren sich tatkräftig für den Breitbandausbau“, betont Guido Wolf, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen.

Die Fördermittel in Höhe von 130 783 Euro teilen sich folgendermaßen auf: Für den Aufbau eines überörtlichen Backbone-Netzes für den Landkreis Tuttlingen (Teilstück Gemarkung Neuhausen ob Eck) sind 31 174 Euro vorgesehen. Die Mitverlegung für Backbone Auf- und Ausbau in Neuhausen ob Eck für Bauabschnitt II wird mit rund 20 273 gefördert. Der Aufbau eines Backbone-Netzes in der Gemeinde Geisingen erhält 79 335 Euro an Fördermitteln.

Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms 2020 des Landes Baden-Württemberg. Bewilligt wurden in der aktuellen Vergaberunde insgesamt 52 Förderanträge mit einem Volumen von 46,8 Millionen Euro. Von der Förderung profitieren 38 Zuwendungsempfänger in 20 Landkreisen. Trotz Corona und den erschwerten Bearbeitungsbedingungen bei allen Beteiligten liegt die Breitbandförderung damit in diesem Jahr weiterhin auf einem Rekordniveau: Im ersten Halbjahr 2020 hat das Land bereits insgesamt 283 Millionen Euro Fördermittel für knapp 350 Breitbandprojekte bewilligt – dreimal so viele Mittel wie im ganzen letzten Jahr. Möglich sind die hohen Förderungen durch die enorme Investitionsbereitschaft der Landesregierung. In dieser Legislaturperiode stellt sie mehr als eine Milliarde Euro für die digitale Infrastruktur zur Verfügung.