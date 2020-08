Landkreis dankt Tagespflegeeltern für Unterstützung

Nachdem das Robert-Koch-Institut Spanien mitsamt der Balearen am Freitag zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, haben sich am Samstag 64 von 79 Passagieren des Laudamotion-Flugs aus Palma direkt am Flughafen Friedrichshafen testen lassen. Wie das Landratsamt des Bodenseekreises am Dienstag mitgeteilt hat, liegen die Testergebnisse mittlerweile vor und sind allesamt negativ.

Wie berichtet, landete am Montag eine weitere Maschine mit Mallorca-Rückkehrern am Bodensee-Airport, von denen wiederum die allermeisten die Gelegenheit nutzten, ...