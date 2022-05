Landkreis Biberach ist bei Energiewende schon weit

Der Landkreis Biberach hat beim European Energy Award (EEA) zum zweiten Mal Gold geholt. Die Gemeinden Schemmerhofen und Ummendorf wurden zum wiederholten Mal mit dem EEA ausgezeichnet. Bei der Verleihung in Reutlingen hob Umweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne) die zentrale Rolle der Kommunen beim Klimaschutz und der Energiewende hervor.

Laut Mitteilung des Ministeriums gehört der Kreis Biberach (Punktzahl 80 %) zu fünf Landkreisen in Baden-Württemberg, denen mit der höchstmöglichen Zertifizierung in Gold bescheinigt wird, bereits große Erfolge erzielt zu haben. „Um beim Klimaschutz spürbar voranzukommen, braucht es maßgeschneiderte Strukturen und Handlungskonzepte, Projekte für eine wirkungsvolle Umsetzung und Personen, die das Thema vorantreiben“, sagt Landrat Heiko Schmid. „Dafür werden wir uns als Landkreis weiterhin einsetzen.“

Kreiseigene Gebäude haben hohe Energiestandards

Die nachhaltige Energiepolitik zeigt sich demnach in allen Kreisliegenschaften und der sehr guten Energieeffizienz in den Schulen und Verwaltungsgebäuden. Rund ein Viertel des Endenergiebedarfs Wärme und mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs kommen in regenerativer Form aus dem Kreisgebiet selbst.

Im Bereich Mobilität sieht der Landkreis künftig die größten Potenziale. Hierfür plant er Verbesserungen bei den Verkehrsverbünden, den Bediensystemen im Nahverkehr und der Elektromobilität. Neben der fortlaufenden Auswertung der Stärken und Potenziale zeigt sich das Engagement in einer Vielzahl an Projekten etwa in den Bereichen Biodiversität, Biomusterregion, Moorschutz, Quartiersentwicklung und Wärmeplanung für alle Kreisgemeinden.

Gemeinde erfüllt Vorbildfunktion für Bürger

Schemmerhofen ist die größte Landgemeinde im Kreis und verfolgt seit seiner ersten EEA-Teilnahme 2013 konsequent den Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. „Wir können dem Klimawandel nur erfolgreich entgegentreten, wenn auch und gerade vor Ort nachhaltig gehandelt wird“, sagt Bürgermeister Mario Glaser. „Durch unser Handeln zeigen wir, wie Klimaschutz gelebt werden kann. Damit gehen wir als Vorbild voran und schaffen Akzeptanz.“

Die Re-Zertifizierung (Punktzahl 60 %) unterstreiche dies, lobt das Ministerium. Kürzlich schloss Schemmerhofen die energetische Sanierung der Schulgebäude ab und installierte ein Blockheizkraftwerk. Dieses versorgt über ein Nahwärmenetz die Schulgebäude, die Turnhalle, das Kinder- und Familienhaus sowie das Zunftheim.

Klimapolitisches Leitbild beschlossen

Für die nächsten Jahre verabschiedete der Gemeinderat bereits ein klimapolitisches Leitbild mit dem Ziel einer bilanziellen Energieautarkie. Klimaschutz sei in Schemmerhofen von vielen Kleinmaßnahmen und Akteuren wie der Bürgerenergiegenossenschaft gekennzeichnet. Zum energiepolitischen Arbeitsprogramm gehören ein Nahwärmenetz auf Basis von Biogas, Wasserkraftanlagen, Schulbuslinien sowie Blockheizkraftwerke für die Kraft-Wärme-Kopplung.

Ummendorf fördert freiwillig Sanierung von Wohngebäuden

Die Gemeinde Ummendorf trat dem EEA-Prozess 2013 bei und wurde nun mit einer Punktzahl von 66 % re-zertifiziert. „Unsere Gemeinde sieht sich dazu verpflichtet, mit dem Gut Umwelt sorgsam umzugehen“, sagt der am 17. Mai aus dem Amt geschiedene Bürgermeister Klaus B. Reichert. „So können wir für unsere nachfolgenden Generationen eine intakte Natur und damit ideale Lebensbedingungen erhalten.“ Die Gemeinde hat bereits vor 15 Jahren durch freiwillige Förderprogramme ihre Bürgerinnen und Bürger motiviert, in den Umweltschutz zu investieren. Für die energetische Sanierung von privaten Wohngebäuden stellte die Gemeinde mehrere 100 000 Euro bereit.

Die Biotopverbundplanung wurde in Auftrag gegeben, eine Ladesäule für E-Autos und E-Fahrräder in der Ortsmitte erreichtet und das Rathaus energetisch saniert. Auf der Gemeindehalle Fischbach und den Rathaus-Garagen wurden Photovoltaikanlagen errichtet, weitere auf dem Bauhof und der Grundschule von der Bürgerenergiegenossenschaft übernommen. Das Energieteam prüft bei allen öffentlichen Gebäuden, ob die Dächer PV-geeignet sind. Die Sporthalle erhielt LED-Lampen. Die Gemeinde will eine Energiemanagerin oder einen Energiemanager einstellen.

Mehr Tempo bei Energiewende gefordert

In der aktuellen Runde wurden 27 Kommunen ausgezeichnet werden – laut Ministerium ein Rekord. Die Zertifizierung muss in regelmäßigem Turnus erneuert werden. Landesweit gibt es 175 EEA-Teilnehmer, neben dem Kreis Biberach sind im Landkreis 13 Städte und Gemeinden dabei. Staatssekretär Baumann sagt: „Der wesentliche Schlüssel zum Erreichen unserer Klimaziele liegt im Umbau der Energieversorgung.“ Das Tempo bei der Energiewende müsse deutlich steigen, fürs Klima und um die Abhängigkeit von Lieferanten fossiler Brennstoffe zu verringern.

Ein wesentliches Merkmal der „neuen“ Energiewelt sei die Dezentralität. Dafür würden die Kommunen gebraucht, zugleich biete ihnen dies Chancen. Der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) gratulierte den drei: „Der globale Wandel fordert uns alle.“ Gefragt sei dafür vor allem „Mut zur Innovation und Mut zur Umsetzung.“