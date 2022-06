Von Totschlag bis Erpressung: Das waren 2021 die spektakulärsten Fälle am Landgericht

Die Justiz am Landgericht Hechingen blickt zurück auf ein außergewöhnliches Geschäftsjahr. An der Spitze des Landgerichts hat Florian Diekmann Anfang Oktober 2021 die Nachfolge der langjährigen Präsidentin Luitgard Wiggenhauser angetreten – und in kurzer Zeit diverse Weichen gestellt. Daneben wurde der Justizalltag im Jahr 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen beeinflusst. Allen Widrigkeiten zum Trotz: Die Zahlen belegen eine beachtliche Gesamtleistung, heißt es in einer Pressemeldung.

Versuchter Totschlag in Asylunterkunft in Laiz

Besonders öffentlichkeitswirksame Verfahren wurden am Landgericht im Jahr 2021 im Strafbereich verhandelt. So gab es ein Schwurgerichtsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Am 7. September 2021 hat das Landgericht in diesem Verfahren einen indischen Staatsangehörigen vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen. Der 41-Jährige war am 5. Februar 2021 in Spanien aufgrund europäischen Haftbefehls festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Der Vorwurf, im Juli 2012 – also bald neun Jahre zuvor – in einer Asylunterkunft in Laiz eine andere Person versucht zu haben zu töten, war in der Hauptverhandlung, insbesondere in Ermangelung objektiver Beweismittel, nicht nachweisbar. Der freigesprochene Angeklagte wurde für die mehrmonatige Haftdauer aus der Staatskasse finanziell entschädigt.

Liebespaar erpresst Mann aus dem Kreis Sigmaringen

Am 8. November 2021 verurteilte die Große Strafkammer eine Kosovarin und einen Franzosen wegen gemeinschaftlich begangener versuchter räuberischer Erpressung zu Freiheitsstrafen von 2 Jahren und 10 Monaten respektive 2 Jahren und 9 Monaten. Die Kammer hat festgestellt, dass das Liebespaar – eine ehemalige Prostituierte und ihr aktueller Lebenspartner – in den Monaten Februar und März des Jahres 2021 einen wohlsituierten Mann mit Wohnsitz im Landkreis Sigmaringen, der die ehemalige Prostituierte aus deren einstigem beruflichen Umfeld persönlich gekannt und den Kontakt gehalten hatte, mittels Drohungen für Leib und Leben um einen fünfstelligen Geldbetrag zu erpressen versucht hat.

Gleichsam als Brandbeschleuniger der Drohungen diente nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung die in Aussicht gestellte Offenbarung der sexuellen Beziehung zwischen Angeklagter und dem Geschädigten gegenüber dessen Familienangehörigen. Zu einer Vollendung der Erpressung, also einer Übergabe von Geld, kam es nicht – das Paar wurde mithilfe verdeckter Maßnahmen der Kriminalpolizei vorzeitig ermittelt und festgenommen, nachdem der Geschädigte die Ermittlungsbehörden eingeschaltet hatte.

Pandemie bringt nachhaltige Veränderung

Auch wenn der Gerichtsalltag – je nach Infektionsgeschehen – in kleinen Schritten zurück zur Normalität findet: Die Pandemie hat nachhaltige Veränderungen zur Folge. In diesem Kontext besonders hervorzuheben ist der große Schritt in Richtung Digitalisierung. So ist die elektronische Akte in Zivilsachen sowohl am Landgericht als auch an den Amtsgerichten längst Standard. Die Möglichkeit von Videoverhandlungen im Zivilprozess in geeigneten Fällen ist inzwischen nicht mehr aus dem Gerichtsalltag hinwegzudenken; auch die Möglichkeit von Homeoffice wird inzwischen in allen Bereichen erfolgreich wahrgenommen.

Verbesserung der Gebäudesicherheit

Ein besonderes Anliegen der Gerichtsverwaltung ist die weitere Verbesserung der Gebäudesicherheit. Insbesondere Strafverfahren im Zusammenhang mit der sogenannten Reichsbürgerszene und solche im Bereich der organisierten Kriminalität machen oftmals akribische Planungen erforderlich, um den Sicherheitsbelangen aller Beteiligten gerecht zu werden. Neben Sicherheitspersonal ist in diesem Kontext die Ausstattung der Gerichtsgebäude mit Sicherheitsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung.

Ein großer Schritt ist der Gerichtsverwaltung unlängst mit der Installation von Abschlusstüren zu den Flügeln im Hauptgebäude des Landgerichts geglückt. Die nichtöffentlichen Bereiche des historischen Gebäudes, insbesondere Büroräume, können dadurch nunmehr vom öffentlichen Bereich getrennt werden, was die Sicherheit der Beschäftigten enorm verbessert. Die Errichtung einer Sicherheitsschleuse im Foyer des Landgerichtsgebäudes ist im Planungsstadium. Auch konnte die Wachtmeisterei im vergangenen Jahr um eine Stelle aufgestockt werden, die in Zusammenwirkung mit der mobilen Sicherungseinheit SGS vor allem bei Eingangskontrollen und durch ihre Anwesenheit im Sitzungssaal die Sicherheit im Gerichtsgebäude gewährleistet.

Das ist das Landgericht in Zahlen

Am Landgericht Hechingen waren in 2021 auf 13 Richterinnen und Richter verteilt im Schnitt 11,1 Vollzeitstellen besetzt. Bis zum Jahreswechsel 2021/2022 wurden am Landgericht insgesamt 1068 erstinstanzliche Verfahren und 40 Berufungssachen erledigt. Hinzu traten 128 neu eingegangene Beschwerdeverfahren (Vorjahr: 129); 120 Beschwerden wurden erledigt (Vorjahr: 140). Ein erheblicher Anteil der Neueingänge in Zivilsachen fiel neuerlich auf Masseverfahren wie Klagen im Zusammenhang mit dem sogenannten Abgasskandal oder wegen Widerrufs von Versicherungsverträgen.

Die 1. Große Strafkammer, deren Zuständigkeit maßgeblich für Verfahren mit einer hohen Straferwartung von mehr als vier Jahren Freiheitsstrafe bei Anklageerhebung eröffnet ist, hatte mit 29 eingegangenen Verfahren gegenüber 26 Neueingängen in 2020 eine Steigerung der Eingangszahlen zu verzeichnen. Von diesen Verfahren war lediglich eines als Schwurgerichtssache zur Anklage gebracht worden, also wegen eines (versuchten) Tötungsdelikts. In 2020 waren demgegenüber fünf Schwurgerichtssachen erfasst worden. Im Jahr 2022 wurde für die 1. Große Strafkammer bislang ein Schwurgerichtsverfahren registriert. Konstant blieben die Eingänge der 11. Kleinen Strafkammer, also der Berufungskammer in Strafsachen für Erwachsene, die 2021 insgesamt 83 Eingänge verzeichnete (Vorjahr: 74) und hiervon 70 Verfahren erledigen konnte (Vorjahr: 73).