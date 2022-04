Landfrauen laufen für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

/GUGGENHAUSEN - „Runter vom Sofa, fit werden und mithelfen“ lautet die Devise der Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen. Nach trägen Corona-Wochen hatte sich die Vorstandschaft Anfang des Jahres, noch bevor die Ukrainekrise sich in vollem Ausmaß anbahnte, überlegt in irgendeiner Weise aktiv zu werden und dabei auch gemeinnützige Ziele zu verfolgen. Es wurde beschlossen, während der Fastenzeit einen Spendenlauf zugunsten benachteiligter Kinder und ihrer Familien in der Region durchzuführen. Dazu wurde pünktlich zu Aschermittwoch, am 2. März von den Landfrauen die Gruppe „Laufen für einen guten Zweck“ auf der App Runtastic freigeschaltet.

Die Aktion ist hervorragend angelaufen. Es haben sich umgehend 65 Personen aller Altersgruppen aus den beiden Ortschaften und der Umgebung in der virtuellen Laufcommunity angemeldet. Mittlerweile sind bereits insgesamt rund 4700 Kilometer auf dem gemeinsamen Konto und das Lauffieber ist ungebrochen. Die Ranglisten-Ersten sind seit Beginn je allein über 200 Kilometer gelaufen und der gegenseitige Ansporn in der Gemeinschaft ist groß.

Es sind aber nicht nur die sportlichen Kilometer beim Joggen und Walken die zählen, sondern auch die Frühlingsspaziergänge egal ob alleine, mit Kinderwagen oder auch in tierischer Begleitung. Zusätzlich gibt es auch sporadische Lauftreffs, die für alle Interessierten von Physiotherapeutin Ulrike Sigurdson angeboten werden. Die Idee, sich zu bewegen, etwas für seine Gesundheit und Fitness zu tun, dabei zu helfen und sich solidarisch zu zeigen, findet großen Anklang.

Steffi Linz und Petra Schlagenhauf aus der Vorstandschaft der Landfrauen betreuen die Lauf-App und sind begeistert von den positiven Rückmeldungen. Sie konnten sogar von der Lauftreffgruppe aus der Nachbargemeinde Fleischwangen von Hartmut Fässler einen Spendenscheck über 325 Euro in Empfang nehmen. Die Fleischwanger Läufer haben beim wöchentlichen Walken nebenbei noch ein Spendenkörbchen für den guten Zweck gefüllt. Die Lauf-Challenge der Landfrauen läuft noch bis Ostern.

Pro 500 gelaufener Kilometer werden 10 Euro von folgenden Sponsoren an die Kinderstiftung Ravensburg gespendet sowie ein Teil an ein lokales Netzwerk zur Unterstützung von Familien in Not aus dem Landkreis Ravensburg: Agrar-Service Lambert, Egg; Architekturbüro Deuringer, Guggenhausen; Baugeschäft Fricker, Oberwaldhausen; Biohof Carmen und Manuel Bauer, Egg; der Schreiner-Volk, Unterwaldhausen; DH Fahrzeug- und Maschinenhandel, Bauhof; Fritz Eisele GmbH, Metallbearbeitung, Ebersbach-Musbach; LOGOSOL, Bad Saulgau; Plus eine stille Sponsorin. Weitere Sponsoren, auch Privatpersonen, sind jederzeit willkommen!